La FIFA acordó crear una empresa conjunta con el grupo de presión para gestionar la Copa Mundial de Clubes. Según The Guardian, esto podría ampliar las plazas para clubes de la Premier League, pues se espera que 48 equipos compitan en la edición de 2029.

El EFC, liderado por Nasser Al-Khelaifi (presidente del París Saint-Germain), agrupa a más de 700 clubes europeos y ya gestiona competiciones de la UEFA a través de una estructura similar. La FIFA se habría mostrado impresionada por su labor comercial, que ha elevado los ingresos audiovisuales y de patrocinio de la Liga de Campeones y otras competiciones europeas en torno al 25 % para el ciclo 2027-2031.