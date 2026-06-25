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¡La Copa Mundial de Clubes se amplía! Más equipos de la Premier League participarán en la competición ampliada tras el nuevo acuerdo de la FIFA
La FIFA y la EFC unen fuerzas de cara a 2029
La FIFA acordó crear una empresa conjunta con el grupo de presión para gestionar la Copa Mundial de Clubes. Según The Guardian, esto podría ampliar las plazas para clubes de la Premier League, pues se espera que 48 equipos compitan en la edición de 2029.
El EFC, liderado por Nasser Al-Khelaifi (presidente del París Saint-Germain), agrupa a más de 700 clubes europeos y ya gestiona competiciones de la UEFA a través de una estructura similar. La FIFA se habría mostrado impresionada por su labor comercial, que ha elevado los ingresos audiovisuales y de patrocinio de la Liga de Campeones y otras competiciones europeas en torno al 25 % para el ciclo 2027-2031.
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Abriendo las puertas a los grandes del fútbol inglés
La ampliación propuesta llega tras varias ausencias destacadas en el torneo inaugural de 32 equipos, ya que los campeones de Inglaterra, España e Italia quedaron fuera porque la FIFA limitó la participación a cuatro exganadores de la Liga de Campeones y a los ocho clubes con mejor coeficiente UEFA, con un tope de dos equipos por país.
La EFC presiona para eliminar ese tope y asegurar la presencia de los clubes más relevantes de las principales ligas europeas, lo que beneficiaría a Arsenal, Liverpool y Manchester City, actualmente entre los ocho primeros del coeficiente UEFA. Ampliar la representación europea, estiman los organizadores, elevará el valor comercial del torneo y facilitará la venta de derechos televisivos.
Hay enormes recompensas económicas en juego
La expansión del torneo busca más ingresos. El Chelsea ganó unos 84 millones de libras al ganar la primera edición de 32 equipos, lo que animó a otros clubes a pedir a la FIFA un formato ampliado para tener más opciones de clasificarse.
Aunque ya se repartieron los 740 millones de libras en premios —el Chelsea, como campeón, recibió unos 84 millones—, aún se negocian los pagos de solidaridad. La EFC busca ahora una fórmula para distribuir los 185 millones que se adeudan a los clubes de todo el mundo por ese concepto y que, según informes, aún no se han abonado.
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Resolución de conflictos internos
La empresa conjunta muestra un notable acercamiento entre la FIFA y los clubes europeos de élite. Antes de la primera Copa Mundial de Clubes ampliada, celebrada en Estados Unidos y organizada por la FIFA sin los clubes, había tensiones; ahora las relaciones han mejorado, incluido el regreso del Real Madrid a la EFC tras abandonar la Superliga.
Tras resolver los pagos de 2025, el foco pasará a la edición de 2029. Las seis confederaciones aún negocian cómo repartir los 185 millones de libras de cuotas de solidaridad. Después, empezarán las conversaciones sobre ampliar ese torneo a 48 equipos.