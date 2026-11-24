Los rumores sobre el regreso de la Copa América a Estados Unidos llevaban meses circulando y quedaron confirmados el martes con un anuncio conjunto de las confederaciones de América del Norte y del Sur. Como parte de la ampliación de la alianza estratégica entre CONCACAF y CONMEBOL, ambas confederaciones seguirán desarrollando una colaboración que comenzó en 2023 y cuyo proyecto más destacado será la organización del torneo de 2028 en Estados Unidos.

Será la 49.ª edición de la Copa América y se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Participarán 16 selecciones: 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Los representantes de CONCACAF se clasificarán a través de la Copa Oro, prevista para el próximo verano.