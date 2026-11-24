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La Copa América volverá a Estados Unidos en 2028 tras la ampliación de la alianza estratégica entre CONCACAF y CONMEBOL
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Qué ha pasado
Los rumores sobre el regreso de la Copa América a Estados Unidos llevaban meses circulando y quedaron confirmados el martes con un anuncio conjunto de las confederaciones de América del Norte y del Sur. Como parte de la ampliación de la alianza estratégica entre CONCACAF y CONMEBOL, ambas confederaciones seguirán desarrollando una colaboración que comenzó en 2023 y cuyo proyecto más destacado será la organización del torneo de 2028 en Estados Unidos.
Será la 49.ª edición de la Copa América y se disputará entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Participarán 16 selecciones: 10 de CONMEBOL y 6 de CONCACAF. Los representantes de CONCACAF se clasificarán a través de la Copa Oro, prevista para el próximo verano.
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Regreso a Estados Unidos
Estados Unidos se ha convertido en una sede habitual de la Copa América en los últimos años: el torneo regresará al país por tercera vez en 12 años. La Copa América Centenario se celebró allí en 2016 y la competición volvió a disputarse en Estados Unidos en 2024, en una especie de antesala del Mundial de 2026.
Será, por tanto, la segunda edición consecutiva en la que Estados Unidos acoja el principal torneo de Sudamérica.
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Qué se ha dicho
«Nuestra alianza estratégica con CONMEBOL refleja el compromiso de nuestra confederación con el crecimiento del fútbol y la creación de más oportunidades para nuestras federaciones miembro y sus selecciones nacionales», afirmó Victor Montagliani, presidente de CONCACAF y vicepresidente de la FIFA. «Tras nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir fuerzas para llevar la Copa América de CONMEBOL a nuestra región en 2028.
Este acuerdo ofrecerá a seis selecciones de CONCACAF una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro. Estamos deseando trabajar junto a CONMEBOL, las sedes anfitrionas y otras partes clave para organizar un torneo de primer nivel que refleje la pasión, la calidad y el potencial del fútbol en todo el continente».
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¿Qué viene ahora?
Para las selecciones de CONCACAF, todas las miradas se centran ahora en la Copa Oro, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. México llegará como vigente campeón tras derrotar a la selección masculina de Estados Unidos en la final de la edición de 2025.
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