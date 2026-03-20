La conversación con Julian Nagelsmann «no fue muy bien»: el veterano internacional se muestra «decepcionado» por no haber sido convocado por la DFB

En su lugar, el seleccionador nacional convocó para la defensa central a Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y Malick Thiaw. A pesar de no haber sido convocado una vez más, Ginter sigue esperando poder participar en el Mundial: «Todavía hay posibilidades y no se acaba hasta que se acaba. Por lo que he oído, aún no es definitivo».

En su rueda de prensa de presentación de la convocatoria del jueves, Nagelsmann también se refirió a la ausencia de Ginter: «Matze Ginter está haciendo una temporada muy buena. No podemos llevar siempre a todos ni dar una oportunidad a cada uno, pero intentamos que muchos tengan la oportunidad de demostrar su valía. El tren aún no ha salido».

En la convocatoria actual de Nagelsmann para los dos partidos amistosos contra Suiza (27 de marzo) y Ghana (30 de marzo) no figura ningún jugador del Friburgo. Tampoco está su compañero de equipo Noah Atubolu; en su lugar, el seleccionador nacional ha convocado por primera vez en la portería a Jonas Urbig, del FC Bayern de Múnich.