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Yan DiomandeGetty Images

Traducido por

La conmovedora carta del delantero marfileño Diomandé a su hermana fallecida: «Tú fuiste la única que siempre creyó que yo podría ser el próximo Cristiano Ronaldo, cuando todos los demás se reían»

Ivory Coast
Y. Diomande
World Cup

The Players Tribune ha publicado la conmovedora carta del delantero del Leipzig y de Costa de Marfil, Yan Diomande, dirigida a su hermana fallecida. Esta es la traducción.


Querida Roxane:


¿Recuerdas cuando alguien me regaló una camiseta falsa del United y yo escribí «Ronaldo 7» en la espalda con un rotulador negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres; solo conocíamos la felicidad.


¿Recuerdas las 25 personas que dormían en una sola casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas y todos querían películas. Siempre fingía estar dormido y me levantaba pasada la medianoche para ir al salón. Bajaba el volumen de la tele casi al mínimo y, en la oscuridad, veía fútbol y soñaba.


¿Recuerdas cuando, tras verme jugar, los adultos me llamaban «Roberto Carlos» por la fuerza de mis tiros? Me enfadaba, porque mi ídolo era CR7.


¿Recuerdas cuando me fui a jugar al Inter Foot Sud Comoé, cerca de Ghana, con solo 9 años? Era un niño solo. Te he contado que, con otros chicos, íbamos al pueblo y robábamos patatas porque teníamos hambre. Era como un “atraco a un banco”. Dos niños distraían al dueño y otros 18 salían corriendo con dos patatas. No estaban buenas, pero para nosotros tenían un sabor increíble. Todavía hoy es mi plato favorito: patatas hervidas con un poco de aceite. Me recuerdan aquellos tiempos.


¿Recuerdas mis primeras botas de fútbol de verdad, con las que dormía? De niño jugaba con chanclas blancas de plástico y aún hoy, al volver a casa, sigo usándolas: es nuestra tradición.


¿Recuerdas cuando volvía a casa y tú decías a mis amigos: «¿Por qué habéis dejado de entrenar? Yan no os va a comprar coches. Tenéis que seguir trabajando»? Tenías 10 años y ya eras mi agente.


¿Recuerdas cuando soñábamos con mudarnos a Francia? Imaginábamos ir de compras, tener nuestro propio piso y que yo fuera un futbolista rico con coches y una casa grande, mientras tú no te preocuparías por nada. Tú fuiste la única que creyó que podría ser el próximo Cristiano, cuando todos se reían.


¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos a los 15 años para estudiar el instituto y extrañaba tanto casa? Durante meses no entendía nada de lo que decía la gente. Me sentaron junto a un chico francés que traducía todo lo del profesor. Te llamé y dije: «No te lo vas a creer, aquí los niños discuten con los profesores». En nuestra casa ni nos atrevíamos a pestañear ante los mayores.


¿Te acuerdas de cuando no me podía creer que los chicos fumaran después del colegio? Tú siempre decías que parecía que estuviera en una serie de televisión americana».


  • «¿Te acuerdas de cuando me llevaron a hacer pruebas al Bournemouth, al Chelsea, al Rangers, al Olympiacos y al Crystal Palace? Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: “Oye, chico, eres muy bueno”, pero no me ficharon.


    Ni los equipos de la segunda división de la MLS me aceptaron. Nunca supe la razón; solo me llevaban de un lado a otro por Europa escuchando “no”.


    Mi visado caducó y volví a África. Tú nunca dejaste de creer. Semanas después firmé con el Leganés y lloramos de alegría».


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  • «Fue cuando aún sentía. Ahora no siento nada; parece que ya no fuera humano. Desde que te fuiste, solo soy un vacío.


    Ni siquiera lloré cuando me lo dijeron; solo estaba en shock.


    Había debutado con el Leganés unas semanas antes; ¿quién lo hace a los 18 contra el Real Madrid? Parecía un sueño, pero se volvió una pesadilla. Desde casa no dejaban de llamarme y me irritaba; no entendía la insistencia.


    Atendí y me lo soltaron sin rodeos. Ya sabes cómo es en casa: sin emociones. Solo…


    «Tu hermana se ha ido».


    «¿Qué?»


    «Ha muerto».


    «¿De qué hablas?»


    «Alguien le echó algo en la bebida en una fiesta y nunca más despertó. Se fue».


    Tenías 15 años.


    Nunca obtuve respuestas. Quizá fue envidia; quizá es algo que pasa en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé.


    Confío en el plan de Dios. No intento olvidar; solo puedo usar este dolor para trabajar más y cumplir nuestros sueños.


    Escribo porque no puedo hablar. Quiero que sepas que haré que tu nombre resuene en todo el mundo.


    Todo lo que hago en el campo de fútbol es por ti.


    Han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi… Apenas lo creo.


    ¿Lo más alucinante? Después de debutar contra el Madrid, intercambié la camiseta con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y tú decías: «¿Mbappé? Sí, es bueno, pero mi hermano es mejor»?



  • «Me equivocaba en una cosa: no quiero ser rico. Veo lo que les hace a las personas, incluso a la familia. En el Leganés mandaba todo lo que ganaba a casa. Llegó un punto en que no quería más dinero: era una carga. No paraban de pedirme cosas; creo que pensaban que ya era millonario. Ni siquiera tenía un piso; vivía en el centro de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y dormir.


    No quería una casa grande ni coches; solo quería dedicarme al fútbol, para demostrar que mi hermana tenía razón…


    Ah… esto te va a hacer gracia.


    Cuando fiché por el RB Leipzig siempre llegaba tarde. Bueno, no es que llegara tarde, pero llegaba «a tiempo», lo que en Alemania significa llegar muy tarde.


    Así que empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Llegaba tan pronto que los chicos me llamaban «El Alemán».


    Siempre exagero; no tengo equilibrio. Tú lo decías. El campo es el único lugar donde me siento en casa, tranquilo, y puedo hablar contigo. Ojalá estuvieras aquí para decirte… Lo hemos conseguido.


    Todo lo que dijiste se cumplió.


    Mañana viajamos al Mundial. Tu hermano jugará con Costa de Marfil, como Drogba, Yaya o Gervinho.


    No lo veo como un partido, sino como un escenario. Es mi oportunidad de mostrar al mundo lo que tú viste en mí. Cada gol llevará tu nombre, para que nadie te olvide.


    Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le daré los buenos días de tu parte.


    Haré lo que predijiste, te lo juro. Desde antes de tener botas de verdad decías: «Mi hermano será el mejor del mundo».


    Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento».


    Tu hermano,


    Tu hermano, Yan



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