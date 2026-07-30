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La CONCACAF «rechaza» el plan de Gianni Infantino de vender partes de la FIFA a capital privado después de que la UEFA amenace con un boicot
La Concacaf se posiciona en contra del plan de Infantino
El plan de Infantino conmocionó al mundo del fútbol el miércoles. Según se informó, sin consultar a ninguna de las seis confederaciones de fútbol de la FIFA, el presidente de la FIFA desveló un cambio de gran calado para trasladar todas las operaciones comerciales de la FIFA a una empresa separada, de la que el 20 por ciento estaría disponible para inversores privados.
Numerosas confederaciones, incluida la Concacaf, emitieron comunicados iniciales en los que expresaban su escepticismo. Sin embargo, el jueves el organismo trazó una línea más firme en un comunicado:
"La Concacaf celebró hoy una reunión de los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, junto con su presidente, los miembros de su Consejo y sus miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el presidente de la FIFA para establecer ‘FIFA Forward Enterprise’ y vender participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA a inversores privados...
"Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de un procedimiento debido en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de una inversión de capital privado para financiar programas nuevos y existentes de FIFA Forward tras la Copa del Mundo de la FIFA más rentable de la historia. El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada.
"Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta."
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La UEFA adopta la postura más firme
Esto llega a raíz del anuncio de protesta de la UEFA del jueves. La confederación europea de fútbol, que incluye a 55 de las 211 federaciones miembro de la FIFA, prometió que boicotearía todas las competiciones de la FIFA a menos que Infantino diera marcha atrás con su propuesta. Con el rechazo público de la CONCACAF, parecería que la FIFA tiene 96 votos en contra. Todas las propuestas necesitan una mayoría simple para salir adelante.
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¿Aún hay margen para negociar?
Sin embargo, la CONCACAF no prometió del todo retirarse de ninguna competición de la FIFA. De hecho, su comunicado incluía la disposición a negociar sobre FIFA Forward, la financiación preexistente que el organismo ya ofrece a las federaciones más pequeñas:
"[La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro] han encargado a sus miembros del Consejo de la FIFA que contacten con la FIFA para determinar cómo las vastas reservas existentes de la FIFA podrían utilizarse para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en toda nuestra región".
Estados Unidos, anfitrión del Mundial de 2026 y aspirante a albergar el Mundial femenino de 2031, figura entre las asociaciones miembro de la CONCACAF.
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La posición de Infantino parece insegura
El panorama general sugiere que la posición de Infantino al frente del fútbol mundial podría ser ahora algo más insegura.
El presidente parecía encaminado a presentarse sin oposición la próxima primavera en las elecciones de la FIFA, pero ahora, según informan, hay una presión creciente para que aparezca otro candidato. Se ha hablado de que el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, está entre los nombres que se barajan para presentar una candidatura, aunque, según se informa, es reacio a optar al cargo. The Athleticinformó el jueves por la tarde de que algunos miembros de la CONCACAF estaban "perdiendo la confianza" en la capacidad de Infantino para dirigir la FIFA.
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