Según Sky, el director deportivo Max Eberl consultó en los últimos días la posibilidad de un fichaje, pero el resultado fue decepcionante.
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¡La competencia es enorme! El FC Bayern Múnich se interesó por la estrella del PSG
Según informes, el club parisino pide 90 millones de euros por el traspaso, cantidad que el campeón alemán no puede o no quiere pagar.
Ya el verano pasado el Bayern, como otros grandes clubes, se interesó por el extremo, pero el PSG bloqueó su fichaje. Mientras, Luis Díaz fichó por el Liverpool, supuestamente por 70 millones, un acierto confirmado.
Sin embargo, el club bávaro sigue buscando otra alternativa para la delantera que, idealmente, sea versátil.
- AFP
El FC Bayern busca un delantero; Barcola, descontento en el PSG
Anthony Gordon, del Newcastle United, es el candidato más mencionado en las últimas semanas. El inglés quiere dejar los Magpies y su llegada aliviaría a Díaz y a Harry Kane. Sin embargo, según The Athletic, el objetivo prioritario es Yan Diomande, del RB Leipzig.
¿Y Barcola? El extremo de 23 años apenas juega en París y eso le molesta. En las semifinales de la Champions contra el Bayern entró solo unos minutos como suplente. Su contrato vence en 2028, así que el PSG no tiene prisa por venderlo, a menos que el jugador se niegue rotundamente. Sin embargo, ya habría rechazado una renovación hace meses.
El Arsenal ya sigue de cerca a Barcola.
Según Sky, varios clubes siguen a Barcola. Numerosos clubes de primer nivel ya contactaron a sus representantes: FC Barcelona, Liverpool y Arsenal. Estos últimos habrían intensificado su interés. Sin embargo, el PSG aún no ha recibido ofertas formales; la cifra exigida no sería un obstáculo para los equipos de la Premier League.
Tras su magnífica temporada 2024/25 (40 participaciones en goles en 58 partidos), Barcola suma doce goles y siete asistencias pese a su menor tiempo de juego.
Bradley Barcola: datos de rendimiento y estadísticas en comparación con el año anterior
Estadísticas Temporada 2025/26 2024/25 (sin el Mundial de Clubes) Partidos 45 58 Goles 12 21 Asistencias 7 19 Minutos jugados 2.762 3.643