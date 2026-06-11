Senß ficha por el Real Madrid procedente del Eintracht de Fráncfort y firma hasta 2030. Su salida de Fráncfort se conocía desde mediados de mayo. Según la prensa, el Real Madrid pagó una cláusula de rescisión de 200 000 euros.
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La colonia alemana en el Real Madrid crece con la llegada de una nueva estrella de la DFB
En Madrid, la futbolista de 28 años se suma al grupo de alemanas del Real, donde ya juegan la portera Merle Frohms y la centrocampista Sara Däbritz.
Para Senß es su primer paso en el extranjero: tras jugar en SV Meppen y SGS Essen, llegó al Bayer Leverkusen en 2022 y dos años después se mudó a Fráncfort.