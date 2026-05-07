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«La claridad es importante»: Michael Carrick considera que este es el «momento natural» para que el Manchester United decida quién será su entrenador permanente
«El momento adecuado» para tomar una decisión
El excentrocampista del United ha mostrado un rendimiento admirable desde que tomó las riendas del equipo en enero, tras el despido de Ruben Amorim. Sin embargo, a falta de solo tres partidos, su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue sin estar claro.
Al respecto, Carrick afirmó: «La claridad es importante. Hemos terminado fuertes y en una buena posición. En cuanto a mi papel y al futuro, creo que es el momento natural. Siempre se habló de ello al final de la temporada».
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Incertidumbre pese al top-4
El entrenador interino ya logró el objetivo principal: clasificar al equipo para la próxima Liga de Campeones. A pesar del éxito deportivo y de la alta probabilidad de que le ofrezcan el cargo, Carrick admite que, por ahora, no sabe nada y que no ha recibido confirmación oficial de la directiva.
Sobre su etapa al frente del equipo, Carrick añadió: «Ahora solo se trata de poner a los chicos en condiciones de terminar la temporada con fuerza y luego, como he dicho desde el principio, estoy tranquilo al respecto. Se resolverá cuando tenga que resolverse. No está en mis manos, así que ya veremos qué pasa».
Decepción en la final de la FA Youth Cup
Desde que Carrick tomó las riendas, el United ha sumado más puntos que cualquier otro equipo de la Premier League: 10 victorias en 14 partidos. Esta racha lo ubica tercero, y este sábado visitará Sunderland buscando afianzar esa posición antes del final de la temporada.
Además, Carrick sigue de cerca a las promesas del club. Mostró su decepción porque la final de la FA Youth Cup ante el Manchester City no se juegue en un gran estadio: «Llegar a esa final siempre implicó jugar en el estadio principal; es un evento clave para los jugadores de esa edad, así que estamos decepcionados».
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Cambios en la junta directiva de United
La incertidumbre en el banquillo coincide con cambios en la junta directiva del Manchester United. El club confirmó el jueves que Sir Dave Brailsford ha dejado la junta. Brailsford, cercano al propietario de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, fue clave en las primeras etapas de la nueva inversión, pero ahora ha roto sus lazos con el club.