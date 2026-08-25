Scoreplay
Traducido por
La centrocampista de la selección femenina de Estados Unidos y de Gotham FC Rose Lavelle sufre una lesión en la cabeza
- Imagn
Lavelle sufre una lesión en la cabeza
El incidente se produjo en torno al minuto 30, cuando Lavelle cayó al suelo tras un contacto con una jugadora de Angel City y se golpeó la cabeza contra el césped. Los servicios médicos la examinaron durante varios minutos antes de que se marchara por su propio pie y se dirigiera directamente al vestuario.
- Imagn
«No hay novedades sobre Rose»
Después del partido, una portavoz del club dijo que estaba siendo evaluada por una lesión en la cabeza. No se han revelado la gravedad ni los detalles. Tras el encuentro, el entrenador interino del Gotham FC, Shaun Harris, dijo que no tenía «ninguna novedad sobre Rose».
- Imagn
Lo que esto significa para Lavelle
Es difícil decirlo sin que haya todavía ninguna actualización, pero si Lavelle está de baja por una lesión en la cabeza para los próximos partidos, Gotham FC va a tener que ser creativo con el personal. Este no es el primer contratiempo para el once titular de Gotham, ni para la selección femenina de Estados Unidos, para el caso. La defensora de la selección femenina de Estados Unidos y de Gotham FC Emily Sonnett fue incluida el mes pasado en la lista de lesionadas para el resto de la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.
Gotham sigue en la primera posición de la clasificación de la liga, con siete puntos de ventaja sobre Washington Spirit y Portland Thorns, sus perseguidores.
- Scoreplay
¿Qué viene después?
Gotham se enfrenta ahora a Portland el viernes 28 de agosto y Lavelle y Estados Unidos no vuelven a la acción hasta los amistosos contra España en octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias