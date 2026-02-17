La celebración del gol de Vinicius Jr provoca un retraso de 10 MINUTOS, ya que la superestrella del Real Madrid acusa al jugador del Benfica de racismo en la eliminatoria de la Liga de Campeones

Después de que Vinicius marcara un golazo ante el portero, los jugadores y aficionados del Benfica se enfadaron por la prolongada celebración del jugador junto al banderín de córner. Nicolas Otamendi, del equipo local, se enfrentó a él, mientras que sus compañeros se vieron envueltos en varios empujones al intentar proteger a su compañero.

Justo cuando parecía que la tensión se había calmado y ambos equipos se preparaban para reanudar el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar algo que le había dicho el extremo rival Prestianni, y el árbitro detuvo el juego para aplicar el protocolo contra el racismo. Mientras tanto, Vinicius se sentó en el banquillo del Real Madrid y se negó a seguir jugando.

El partido se reanudó finalmente, pero solo después de un retraso de 10 minutos, y un miembro del cuerpo técnico del Benfica también fue expulsado con tarjeta roja en medio de varias escaramuzas por todo el campo, en las que también se vio involucrado el entrenador del Aguias, José Mourinho.