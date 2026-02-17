Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Krishan Davis

Traducido por

La celebración del gol de Vinicius Jr provoca un retraso de 10 MINUTOS, ya que la superestrella del Real Madrid acusa al jugador del Benfica de racismo en la eliminatoria de la Liga de Campeones

El partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica se convirtió en un caos después de que Vinicius Junior diera la ventaja a los blancos en el partido de ida en Lisboa. El extremo brasileño marcó el primer gol a los cinco minutos de la segunda parte, pero su celebración desencadenó escenas desagradables y se produjo un retraso de 10 minutos, ya que el goleador acusó a Gianluca Prestianni, del Benfica, de racismo.

  • Caos en Lisboa

    Después de que Vinicius marcara un golazo ante el portero, los jugadores y aficionados del Benfica se enfadaron por la prolongada celebración del jugador junto al banderín de córner. Nicolas Otamendi, del equipo local, se enfrentó a él, mientras que sus compañeros se vieron envueltos en varios empujones al intentar proteger a su compañero.

    Justo cuando parecía que la tensión se había calmado y ambos equipos se preparaban para reanudar el partido, Vinicius corrió hacia el árbitro para denunciar algo que le había dicho el extremo rival Prestianni, y el árbitro detuvo el juego para aplicar el protocolo contra el racismo. Mientras tanto, Vinicius se sentó en el banquillo del Real Madrid y se negó a seguir jugando.

    El partido se reanudó finalmente, pero solo después de un retraso de 10 minutos, y un miembro del cuerpo técnico del Benfica también fue expulsado con tarjeta roja en medio de varias escaramuzas por todo el campo, en las que también se vio involucrado el entrenador del Aguias, José Mourinho.

