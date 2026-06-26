La CBF denunció ante la FIFA el gol anulado a Vinicius Jr. contra Escocia, y el árbitro fue suspendido

En el minuto 21 del último partido del Grupo C entre Brasil y Escocia, y con la Seleção ya por delante gracias a un gol de Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid parecía haber doblado su cuenta tras robarle el balón a Jack Hendry y batir con calma a Angus Gunn. Aunque el árbitro César Ramos concedió el tanto, el VAR lo anuló por una supuesta falta previa.

El banquillo de Carlo Ancelotti estalló: consideraba el contacto mínimo e insuficiente para una revisión. El presidente de la CBF, Samir Xaud, escribió a Gianni Infantino para denunciar la falta de coherencia arbitral.



