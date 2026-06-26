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La CBF denunció ante la FIFA el gol anulado a Vinicius Jr. contra Escocia, y el árbitro fue suspendido
La CBF, furiosa por la decisión del VAR sobre Vinicius Jr.
En el minuto 21 del último partido del Grupo C entre Brasil y Escocia, y con la Seleção ya por delante gracias a un gol de Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid parecía haber doblado su cuenta tras robarle el balón a Jack Hendry y batir con calma a Angus Gunn. Aunque el árbitro César Ramos concedió el tanto, el VAR lo anuló por una supuesta falta previa.
El banquillo de Carlo Ancelotti estalló: consideraba el contacto mínimo e insuficiente para una revisión. El presidente de la CBF, Samir Xaud, escribió a Gianni Infantino para denunciar la falta de coherencia arbitral.
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Exigencias para que se expulse a Ramos
La CBF pidió que el árbitro mexicano Ramos sea excluido de sus futuros partidos en Norteamérica. Según un documento al que accedió el diario brasileño «Estadao», la CBF alega un «historial negativo» que incluye un partido de la fase de grupos del Mundial 2018 contra Suiza, en el que, a su juicio, se les negó un penalti claro y una falta previa al empate suizo. La carta argumenta que, por esas fricciones, Ramos no debería haber sido designado para ese encuentro.
Messi, acusado de hipocresía
En un giro llamativo, las autoridades brasileñas citaron a su mayor rival para denunciar un doble rasero arbitral. La CBF recordó un gol de Messi ante Austria, señalando que jugadas similares se habían permitido a otras selecciones, mientras a Brasil se le penalizaba.
Además, el documento afirmaba que la decisión contra Escocia «sorprendió tanto a Brasil como a los propios jugadores escoceses, quienes no esperaban ni la revisión ni la anulación del gol».
- AFP
Ancelotti mira hacia el futuro en Japón
Mientras las tensiones directivas crecen, Ancelotti se centra en el campo: Brasil se prepara para los dieciseisavos contra Japón en Houston. Tras la polémica del VAR, Vinicius Jr. marcó y Matheus Cunha sentenció el 3-0 que dejó a la Canarinha primera de grupo. El técnico mantiene la calma pese a las distracciones externas.
«Ahora estamos jugando como un equipo, ese es el objetivo. No somos perfectos, debemos mejorar y ser más rápidos con el balón», declaró tras el pitido final. «Estoy contento porque el equipo ha mejorado. Ahora somos sólidos. En la fase eliminatoria eso es clave. Cometemos menos errores, tenemos más ritmo y somos más efectivos en ataque».