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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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La catástrofe del Manchester United: Carrick, ante las preguntas de las que todos huyeron

FEATURES
M. Carrick
B. Fernandes
Manchester United vs Manchester City
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Mucho dinero y pocas respuestas: ¿qué está pasando dentro de Old Trafford?

La derrota ante el Manchester City no fue solo una nueva caída al inicio de una temporada que se supone debía cargar con muchas esperanzas para el Manchester United, sino que devolvió a la actualidad un conjunto de viejas preguntas que el club creía haber empezado a dejar atrás. Cuando el United pierde un partido ante un rival que lo completó con diez jugadores desde antes del final de la primera parte, por tercera vez en menos de diez meses, se vuelve difícil reducir lo ocurrido a una decisión arbitral o a un gol que generó polémica.

Es cierto que la mayor controversia tras la derrota por un gol a cero en el estadio del United se centró en la disculpa oficial que el organismo de árbitros «PGMOL» ofreció al club, por lo que calificó como un «error de apreciación» en la jugada del gol de Erling Haaland, pero lo que se comenta en los pasillos del campo de entrenamiento de Carrington va mucho más allá de ese incidente.

El problema al que se enfrenta Michael Carrick ya no está ligado a un solo momento o a una decisión arbitral, sino a la imagen de un equipo que ha sumado solo cuatro puntos de los primeros cuatro partidos y ha logrado una única victoria hasta ahora, que fue a costa del recién ascendido Ipswich Town.

Después de que Carrick rechazara anteriormente considerar como un mal comienzo el sumar cuatro puntos de los primeros tres partidos, incluido el enfrentamiento ante el Everton el pasado fin de semana, el técnico es ahora consciente de que la realidad es distinta. Sumar cuatro puntos de cuatro partidos no se corresponde con el nivel de expectativas impuestas al Manchester United.

Carrick dijo tras la derrota ante el City: «No necesitamos un parón ni un nuevo comienzo, solo tenemos que seguir adelante y volver al camino de las victorias». Pero el tiempo no parece estar de parte del entrenador. El Manchester United recibirá al Brighton en la Copa de la Liga el 16 de septiembre, antes de visitar al Fulham apenas cuatro días después.

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Como mínimo, se le exigirá a Carrick ofrecer una reacción clara y un rendimiento convincente, para que el próximo parón internacional, que se extiende durante tres semanas, no se convierta en un espacio abierto a preguntas y críticas sobre las razones del retroceso del equipo en Old Trafford, según informó «BBC Sport».

Y por tercera vez en menos de diez meses, el Manchester United se encuentra incapaz de lidiar con un rival que completó el partido con diez jugadores desde antes del final de la primera parte. Y aquí radica uno de los puntos más preocupantes, porque la superioridad numérica se supone que otorga al equipo con ventaja una mayor capacidad para imponer su ritmo, aumentar la presión, aprovechar los espacios y convertir el partido en un ataque continuo.

Pero lo que ocurrió ante el Manchester City no fue así. La expulsión de Phil Foden con tarjeta roja fue un punto de inflexión en el partido, algo que reconoció Enzo Maresca, entrenador del City, tras el encuentro. Pero, al mismo tiempo, señaló una paradoja táctica de gran importancia: jugar con diez jugadores obligó a su equipo a replegarse y cerrar los espacios, lo que privó al United del arma en la que más se apoya: los contraataques.

Maresca dijo: «Son un equipo que adora los contraataques y aprovechar los espacios a la espalda de la línea defensiva. Y cuando jugamos con diez jugadores, nos replegamos atrás y los esperamos, lo que impidió que sufriéramos contraataques o que les diéramos espacios a nuestra espalda. Por eso el partido se volvió más difícil tanto para nosotros como para ellos por igual».

Y aquí surge una de las grandes preguntas que Carrick debe responder: ¿tiene el Manchester United las herramientas necesarias para romper a un equipo que cierra los espacios y se repliega en defensa, o el equipo sigue apoyándose en mayor medida en los espacios que dejan los rivales a su espalda?

  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    ¿Ha conseguido el United construir el equipo que quiere Carrick?

    Desde la llegada de José Mourinho al Manchester United hace más de una década, el equipo ha demostrado una eficacia evidente cuando dispone de espacios por delante, especialmente en las transiciones y los contraataques.

    Y pese a los intentos que hizo Ole Gunnar Solskjaer por cambiar este estilo, no logró por completo llevar al equipo hacia una identidad diferente.

    La situación se repitió, en distintos grados, con Erik ten Hag y Ruben Amorim, después de que ambos llegaran a Old Trafford tras éxitos locales que se basaron en buena parte en equipos que dominan los partidos e imponen su estilo a los rivales.

    En cuanto a Carrick, durante su trayectoria como jugador fue del tipo que prefiere conservar el balón y evitar perderlo, por lo que resulta lógico que tenga el deseo de trasladar esta filosofía a su equipo. Pero tener el balón es una cosa, y ser capaz de conservarlo ante un rival organizado y replegado es algo completamente distinto.

    La posesión por sí sola no garantiza la creación de ocasiones. El asunto requiere jugadores que posean visión, habilidad y capacidad de moverse en espacios reducidos, junto a un sistema capaz de desarticular una defensa que mantiene su cohesión y cierra los caminos ante los atacantes. Y este es precisamente el examen que parece que el Manchester United no ha logrado superar hasta ahora.


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    155 millones de libras esterlinas: ¿dónde está el impacto de los nuevos fichajes?

    La estrategia del Manchester United en el mercado de fichajes de verano se centró de forma clara en reforzar el centro del campo, y el club gastó cerca de 155 millones de libras esterlinas con la esperanza de resolver los problemas que el equipo padeció durante las temporadas pasadas. Sin embargo, el impacto real de estas inversiones ha sido limitado hasta ahora.

    Youri Tielemans aún no ha recuperado del todo su forma física y su nivel habitual, mientras que Carlos Baleba todavía no ha disputado su primer partido con el equipo. Asimismo, André Santos quedó fuera del once titular tras el partido inaugural ante el Hull, y se limitó a ocupar el banquillo sin participar frente al Manchester City. Por tanto, el elevado desembolso no se ha traducido hasta el momento en una diferencia clara sobre el terreno de juego.

    Y los interrogantes no se limitan solo al centro del campo. Con el fin de la racha de titularidades de Luke Shaw en la Premier League en 41 partidos consecutivos, no hubo ninguna nueva incorporación en la posición de lateral izquierdo, pese a que la mayoría de los observadores esperaban que el club se moviera para reforzar ese puesto.

    En cuanto a la línea ofensiva, la decisión de dar entrada a Joshua Zirkzee, quien estuvo disponible para un traspaso durante toda la ventana de fichajes de verano, en lugar de Marcus Rashford a solo siete minutos del final del partido, fue un indicio adicional de lo limitadas que son las opciones a disposición de Carrick.

    Y lo más significativo es que el United solo utilizó dos cambios durante el partido. Con todos estos detalles, la pregunta resulta legítima: ¿se ha construido el equipo de forma que realmente se ajuste a la manera en que Carrick quiere jugar?


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bruno Fernandes: ¿el jugador del que el United no puede prescindir?

    Bruno Fernandes representa otro asunto que no se puede ignorar. El capitán portugués firmó la temporada pasada una de las mejores campañas de toda su carrera, y se llevó los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales y de la Asociación de Escritores de Fútbol al mejor jugador de la temporada, tras marcar nueve goles y dar 22 asistencias, un récord en la Premier League.

    Pero la imagen en la temporada actual es distinta. Fernandes ha marcado tres goles y ha dado una sola asistencia hasta ahora, cifras goleadoras que parecen buenas de por sí, pero el descenso de sus aportaciones en la creación de goles no es el único punto que genera preocupación.

    Lo más importante es que su influencia general en los partidos parece menor de lo que era la temporada pasada. Durante el enfrentamiento ante el Manchester City, algunos observadores notaron claros signos de fatiga en el jugador, algo que abre la puerta a otra pregunta relacionada con la gestión que hace Carrick del esfuerzo de su capitán.

    Fernandes había participado en el enfrentamiento ante el equipo azerbaiyano Sabah en la Liga de Campeones y, pese a que el rival ocupa una posición modesta en comparación con los clubes del torneo, era comprensible que Carrick evitara correr riesgos, especialmente porque el Manchester United regresaba a participar en la competición europea más destacada tras una ausencia de dos años.

    Pero el problema es que el United ganaba por tres goles a cero al final de la primera parte, y sabía que solo había tres días entre ese partido y el enfrentamiento ante el Manchester City. Pese a ello, Carrick mantuvo a su capitán sobre el terreno de juego durante los noventa minutos, a pesar de haber realizado por completo los cinco cambios disponibles.

    Y con Fernandes entrando en el último año de su contrato, aunque el Manchester United dispone de la opción de ampliarlo hasta el verano de 2028, la dependencia continua y excesiva de él genera preocupación. Porque si el equipo no puede mantener su equilibrio sin su mejor jugador, cualquier bajón en el nivel de Fernandes o que sufra fatiga podría dejar al United ante un problema mucho mayor.


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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Carrick ante la prueba más difícil: ¿merece la confianza?

    Cuando el Manchester United decidió nombrar a Carrick como entrenador permanente el pasado mayo con un contrato de dos años, la decisión se basó en el trabajo que había realizado durante su etapa al mando de forma interina tras la destitución de Ruben Amorim. Guio al equipo a 12 victorias en 17 partidos, un registro que dio a los aficionados del club la esperanza de que Carrick fuera el hombre capaz de devolver la estabilidad a Old Trafford.

    Pero la decisión suscitó al mismo tiempo comparaciones con la experiencia de Ole Gunnar Solskjær. El noruego también recibió la oportunidad de dirigir al Manchester United de forma permanente después de ofrecer resultados sólidos durante una etapa interina en 2019, antes de que empezaran a surgir gradualmente las preguntas sobre su capacidad para llevar al equipo a lo más alto.

    Y pese a las críticas que lo persiguieron, Solskjær sigue siendo el único entrenador del Manchester United en la era posterior a Sir Alex Ferguson que llevó al equipo a terminar la temporada entre los tres primeros puestos en dos ocasiones consecutivas. Y ese es el peligro al que se enfrenta ahora Carrick.

    Los buenos resultados durante una etapa interina son una cosa, y mantener el mismo nivel bajo la presión de una temporada completa, lidiar con las lesiones, el mercado de fichajes, la presión de la afición y de los medios, y tomar las decisiones cruciales en los grandes partidos, es algo completamente distinto. Por eso el debate sobre la capacidad de Carrick como entrenador de primer nivel continuará hasta que ofrezca las respuestas dentro del campo.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Por qué Carrick no presionó para sentenciar el partido?

    Quizá la pregunta más apremiante tras el enfrentamiento con el Manchester City tenía que ver con lo que ocurrió después de la inferioridad numérica en las filas de los visitantes. ¿Intentó Carrick realmente aprovechar la situación y lanzar un ataque decisivo para cerrar el partido? El técnico consideró que su equipo fue la mejor parte en algunos tramos del choque.

    Y dijo: "Creo que tuvimos la iniciativa hasta cierto punto, especialmente en la segunda parte. Antes de que marcaran su gol, veía que éramos la mejor parte. Y pensé que podíamos mejorar el rendimiento en comparación con la segunda mitad del primer tiempo, y esperaba que regresáramos tras el descanso y construyéramos impulso ofensivo".

    Carrick señaló que su equipo remató un balón que rebotó en el poste, y que el desarrollo del partido iba conforme a lo que él quería antes del gol. Pero al final reconoció que el equipo no fue lo suficientemente decisivo, al decir: "Podríamos haber cerrado el partido de mejor manera, y podríamos haber sido más creativos".

    Y esta frase quizá resume todo el problema. El Manchester United tuvo periodos de dominio, pero no los transformó en una superioridad real. Consiguió una ventaja numérica, pero no la aprovechó como se requería. Tuvo el balón, pero no generó suficiente peligro. Y gastó mucho dinero en el mercado de fichajes, pero los nuevos fichajes aún no han dejado su huella.


  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Las preguntas son muchas y el tiempo se agota

    Nadie habla todavía de una situación de pánico en el Manchester United, y Carrick aún tiene margen suficiente para corregir el rumbo. Pero el problema es que las preguntas que enfrenta el equipo no son nuevas.

    ¿Cómo afronta el United a un rival que cierra los espacios? ¿Son realmente suficientes los fichajes veraniegos? ¿Dispone Carrick de las alternativas que le permitan cambiar los partidos desde el banquillo? ¿Depende el equipo más de lo debido de Bruno Fernandes? ¿Y puede el técnico convertir su filosofía basada en la posesión en un fútbol ofensivo eficaz?

    Después llega la pregunta más grande: ¿es Carrick realmente el entrenador capaz de devolver al Manchester United al lugar que el club y su afición desean? La respuesta no vendrá de las ruedas de prensa, ni de las justificaciones, ni de las excusas arbitrales. Vendrá del campo.

    Y con el duelo ante el Brighton en la Copa de la Liga, y luego el Fulham en la liga, antes del largo parón internacional, Carrick se encuentra ante una oportunidad que no admite aplazamiento.

    La derrota ante el Manchester City puede ser una simple derrota más en un calendario largo, pero la manera en que perdió el United devolvió a la actualidad preguntas que todos creían que ya eran cosa del pasado.

    Y ahora, ya no se le pide a Carrick únicamente que pida a su equipo «seguir adelante», sino que ofrezca respuestas claras a preguntas que se han vuelto muy familiares en Old Trafford.


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