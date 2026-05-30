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«La casa de los trofeos de Londres»: el Chelsea se burla de la derrota del Arsenal en la final de la Liga de Campeones mostrando sus títulos en una publicación en redes
Los Blues rematan la faena en las redes sociales
La rivalidad entre Chelsea y Arsenal estalló el sábado, pero no por un partido. El equipo de redes del Chelsea provocó una tormenta al burlarse de que el Arsenal no ganara su primera Liga de Campeones en Budapest.
Mientras los jugadores del Arsenal aún digerían su derrota en los penaltis contra el París Saint-Germain, la cuenta oficial de Instagram del Chelsea publicó un anuncio de sus visitas guiadas al estadio. La publicación, provocadora, decía: «Ven a visitar la Casa de los Trofeos de Londres», acompañada de dos emojis de estrellas —que representaban sus dos copas de Europa— y una imagen del trofeo de la Liga de Campeones.
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Los Gunners sufren una decepción en la competición continental
La noche fue de pura desesperación para la mitad roja de Londres. A pesar de un partido valiente que terminó 1-1 tras 120 minutos, los Gunners cayeron en la lotería de los penaltis. El momento clave llegó cuando Gabriel Magalhães falló el quinto tiro, entregando el trofeo al gigante francés.
El Chelsea publicó su post en el momento exacto: apenas Gabriel falló, recordando que son el único equipo londinense que ha alzado ese trofeo y que no piensan olvidarlo.
Arteta y Rice quedaron devastados
Mientras las redes sociales ardiaban con burlas, en el Arsenal reinaba la tristeza. Mikel Arteta admitió: «Es muy duro ser tan regular toda la competición y perder la final en penaltis. Es duro». Luego añadió: «Les dije que un millón de gracias no bastan; no es por lo ganado, sino por la alegría de cada día».
El centrocampista Declan Rice, desolado tras su primera temporada en el Emirates sin el título, añadió: «Es devastador perder la final de la Champions en penaltis, pero ha sido una temporada increíble. Lo dimos todo; así es el fútbol. Algunos de los mejores equipos han perdido en penaltis. Ganamos juntos, perdemos juntos y estoy muy orgulloso de este grupo. ¡Qué temporada! Ha sido increíble, aunque ahora mismo estoy destrozado. Volveremos».
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La jerarquía europea de Londres se mantiene
Este resultado asegura que el Chelsea siga siendo el único club londinense que ha ganado la Liga de Campeones, título que obtuvo en 2012 y 2021. Para el Arsenal, la derrota mantiene una dolorosa tendencia: ha perdido las dos finales que ha disputado, la primera ante el Barcelona en 2006. Además, los Gunners suman ya 226 partidos en la competición sin lograr el título.
Los hinchas del Chelsea recordaron que ni siquiera Kai Havertz, autor del primer gol en Budapest y exjugador azul, pudo ayudar al Arsenal a acabar con su sequía. Havertz marcó el gol de la victoria del Chelsea en la final de 2021 contra el Manchester City, pero su tanto temprano esta vez fue neutralizado por un penalti de Ousmane Dembélé. Así, la jerarquía en Londres se mantiene intacta para la afición de Stamford Bridge, que celebró la pronta respuesta de su equipo ante la desgracia de los Gunners.