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La Casa Blanca defiende a Argentina por la pancarta sobre las Malvinas, mientras la FIFA evalúa sanciones
La Casa Blanca invoca los derechos de la Primera Enmienda
La Casa Blanca defendió el derecho de la selección argentina a mostrar una pancarta que reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. La polémica estalló tras mostrar un cartel que decía «Las Malvinas son argentinas» durante las celebraciones por su victoria 2-1 contra Inglaterra en semifinales del Mundial. El gesto ha enfrentado a Estados Unidos con Reino Unido, que pide una investigación exhaustiva.
Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la FIFA, afirmó el viernes que Estados Unidos no sancionará este tipo de expresiones. Al ser preguntado sobre una posible sanción, Giuliani respondió: «Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda». Añadió que el equipo argentino podía expresar sus opiniones en suelo estadounidense gracias a la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
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Se avecinan procedimientos disciplinarios de la FIFA
A pesar del respaldo de Washington, la Federación Argentina de Fútbol aún enfrenta obstáculos legales con el organismo rector del fútbol mundial. La FIFA evalúa sanciones contra la selección por exhibir un cartel político, pues prohíbe expresiones de ese tipo durante los partidos.
La exhibición de la pancarta se considera una infracción de estos protocolos, creados para que el fútbol internacional se centre en el deporte y no en disputas territoriales.
Downing Street contraataca
El Gobierno británico ha reaccionado con firmeza ante este gesto, respaldando los llamamientos para que la FIFA investigue el asunto a fondo. Un portavoz del primer ministro expresó la firme postura del Reino Unido respecto a la soberanía de las islas, que siguen siendo un territorio británico de ultramar. El portavoz oficial de Downing Street declaró: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sí lo son, sin duda alguna. Nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará».
El secretario de Comercio, Peter Kyle, se hizo eco de este sentir y pidió que el organismo rector del fútbol actúe contra la provocación. El número 10 añadió que, si bien cualquier posible medida contra los jugadores argentinos era «asunto de la FIFA», apoyaban plenamente una investigación sobre lo que describen como una intromisión política innecesaria en el deporte. El Gobierno del Reino Unido sostiene que el referéndum de 2013, en el que el 99,8 % de los isleños votó a favor de seguir siendo territorio británico, zanjó la cuestión de la autodeterminación.
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Los isleños exigen que se ponga fin al «juego político»
El Gobierno de las Islas Malvinas lamentó que se sigan usando las islas como propaganda en los partidos de fútbol. En un comunicado oficial afirmó: «Estamos decepcionados, pero no sorprendidos, por la pancarta. No queremos mezclar política y deporte, ni que las islas y su gente se conviertan en un arma arrojadiza en cada debate entre Inglaterra y Argentina».
La tensión aumentó tras los comentarios de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, quien elogió a los jugadores en redes. Tras la victoria, publicó en X que «no fue solo un partido más», junto a un vídeo de soldados argentinos. Añadió: «Las Malvinas son argentinas. Prohibieron llevarlas al estadio y se olvidaron de que las llevamos en nuestra sangre y en nuestros corazones».
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