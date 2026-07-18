La Casa Blanca defiende a Argentina por la pancarta sobre las Malvinas, mientras la FIFA evalúa sanciones

La Casa Blanca defendió el derecho de la selección argentina a mostrar una pancarta que reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. La polémica estalló tras mostrar un cartel que decía «Las Malvinas son argentinas» durante las celebraciones por su victoria 2-1 contra Inglaterra en semifinales del Mundial. El gesto ha enfrentado a Estados Unidos con Reino Unido, que pide una investigación exhaustiva.

Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la FIFA, afirmó el viernes que Estados Unidos no sancionará este tipo de expresiones. Al ser preguntado sobre una posible sanción, Giuliani respondió: «Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda». Añadió que el equipo argentino podía expresar sus opiniones en suelo estadounidense gracias a la libertad de expresión garantizada por la Constitución.