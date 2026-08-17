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La carrera por el fichaje de Ethan Nwaneri se calienta con clubes de la Premier League que se unen a equipos italianos y alemanes en la puja
Los gigantes europeos lideran la carrera por Nwaneri
La carrera por Nwaneri se está intensificando a medida que el mercado de fichajes de verano entra en sus dos últimas semanas. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el joven del Arsenal está despertando un gran interés de clubes de Italia, Alemania y Turquía. Entre los pretendientes más destacados están el peso pesado de la Serie A AC Milan y el campeón turco Galatasaray, ambos de los cuales ya han realizado consultas formales.
La dirección del Milan busca específicamente a un mediapunta versátil que pueda moverse en los espacios entre líneas por detrás del delantero, idealmente ocupando el carril derecho, y ha identificado al talento inglés como una solución creativa para sus necesidades en la mediapunta.
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Rivales de la Premier League, listos para lanzarse a por él
Aunque el interés europeo ha acaparado los titulares, la situación está a punto de complicarse aún más para el Arsenal, ya que rivales nacionales entran en escena. Los informes sugieren que varios clubes de la Premier League se han unido a la carrera por ficharle y han decidido ir con todo para asegurarse su firma.
El aumento del interés a nivel nacional llega en un momento en el que el camino de Nwaneri hacia el primer equipo parece cada vez más bloqueado por estrellas consolidadas. A pesar de su indudable talento, el extremo de 19 años ha logrado registrar cuatro goles en 24 apariciones en la Premier League durante sus limitadas oportunidades, mostrando destellos de la calidad que le convirtió en un proyecto tan bien valorado.
La ausencia en la Community Shield desata la especulación
La especulación sobre el futuro de Nwaneri alcanzó un punto álgido tras su ausencia de la convocatoria del Arsenal para la reciente victoria en la Community Shield sobre el Manchester City. Aunque Mikel Arteta señaló que las decisiones de selección estuvieron condicionadas por el número limitado de plazas disponibles, la omisión del adolescente fue vista como un claro indicador de su posición en la jerarquía actual.
Fabrizio Romano ofreció una actualización definitiva sobre la situación al afirmar: "Ethan Nwaneri dejará el Arsenal antes de que termine el mercado de fichajes de verano, tal y como estaba previsto hace semanas. Ni siquiera está en el banquillo contra el Man City pese a haber participado en la pretemporada".
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A Nwaneri le esperan dos semanas decisivas
Las dos próximas semanas serán decisivas para Nwaneri, que sopesa sus opciones. Un traspaso a Italia o Alemania podría ofrecerle un nuevo comienzo y la oportunidad de brillar en un entorno táctico diferente, mientras que un cambio dentro de la Premier League le permitiría seguir creciendo en un contexto conocido.
La firme valoración del Arsenal y su negativa a aceptar las habituales opciones de cesión con opción de compra demuestran que el club sigue valorando su potencial, aunque no entre en sus planes para la campaña 2026-27.
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