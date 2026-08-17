La carrera por Nwaneri se está intensificando a medida que el mercado de fichajes de verano entra en sus dos últimas semanas. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el joven del Arsenal está despertando un gran interés de clubes de Italia, Alemania y Turquía. Entre los pretendientes más destacados están el peso pesado de la Serie A AC Milan y el campeón turco Galatasaray, ambos de los cuales ya han realizado consultas formales.

La dirección del Milan busca específicamente a un mediapunta versátil que pueda moverse en los espacios entre líneas por detrás del delantero, idealmente ocupando el carril derecho, y ha identificado al talento inglés como una solución creativa para sus necesidades en la mediapunta.



