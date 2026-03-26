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La campeona olímpica del equipo británico Keely Hodgkinson se burla del West Ham en medio de la polémica sobre el Estadio de Londres
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Una estrella olímpica lanza una pulla sobre las «medallas» a los Hammers
Hodgkinson se ha burlado de la tradicional falta de títulos del West Ham, en un momento en que aumentan las tensiones por el uso del Estadio de Londres. La especialista en 800 metros, que recientemente sumó el oro mundial en pista cubierta a su título olímpico, reaccionó con dureza ante la noticia de que los Hammers podrían no estar dispuestos a ceder el estadio durante un periodo de tres semanas en septiembre de 2029 para acoger el Campeonato Mundial de Atletismo.
En respuesta a un informe en X sobre el peligro que corre la candidatura de Londres, Hodgkinson escribió: «El equipo británico traerá más medallas a ese estadio de las que el West Ham ha visto en toda su historia». La publicación, acompañada de emojis de risa y corazones, se hizo rápidamente viral, poniendo de manifiesto la frustración de la comunidad atlética por el uso principal del estadio.
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El calendario de la Premier League pone en peligro la candidatura de Londres
El conflicto surge del contrato de arrendamiento del West Ham en el antiguo Estadio Olímpico, que le otorga prioridad para los partidos en casa durante la temporada de fútbol. World Athletics prefiere una fecha en septiembre para su evento estrella, con el fin de que sirva como gran final de la temporada, pero esto entra en conflicto directo con las primeras jornadas de la Premier League y las competiciones europeas.
Dina Asher-Smith también se sumó al coro de críticas, publicando en Instagram una foto tomada fuera del recinto con el siguiente pie de foto: «West Ham, por favor, no juguéis con nosotros». Los atletas están deseando competir en casa en 2029, un año en el que estrellas como Hodgkinson y Josh Kerr estarán en el mejor momento de sus carreras tras su reciente triplete de oro en el Mundial de Pista Cubierta.
Lord Coe pone en duda el «generoso» acuerdo sobre el estadio
El presidente de World Athletics, Lord Coe, se ha pronunciado sobre la situación, haciendo una sutil alusión al acuerdo ventajoso que permitió al West Ham instalarse en las instalaciones financiadas con fondos públicos en 2013. Cuando se le preguntó sobre el acuerdo, Coe señaló: «He formado parte de la junta directiva de un club de la Premier League [como fideicomisario de la Fundación Chelsea] y tengo una relación muy estrecha con otro [el Manchester United], y creo que ambos habrían quedado bastante satisfechos con ese acuerdo».
Los Hammers se han mantenido firmes en su postura jurídica y han publicado un comunicado a principios de este mes en el que se lee: «El West Ham United mantiene un diálogo constructivo con el London Stadium en relación con las posibles fechas para la oferta propuesta y espera recibir más información. Cualquier decisión sigue estando sujeta a la cláusula de prioridad absoluta del club, un derecho contractual que garantiza que los partidos del West Ham United tengan prioridad durante la temporada de fútbol».
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La carrera hacia 2029 se intensifica
Dado que la candidatura de Londres se encuentra actualmente estancada por la disputa sobre el calendario, otras grandes ciudades internacionales están listas para aprovechar la oportunidad. Se espera que Roma, Múnich y Nairobi presenten candidaturas rivales para el evento estrella de 2029. Lord Coe ha insistido en que la fecha de septiembre es fundamental para la claridad del deporte, a fin de evitar situaciones en las que los aficionados se vean «desorientados» por el hecho de que los atletas compitan en pruebas menores inmediatamente después de un gran campeonato.
Las candidaturas definitivas para el evento deben presentarse a principios de agosto, pero sin la garantía de que el Parque Olímpico esté disponible, las esperanzas del Reino Unido de traer de vuelta a Londres a los mejores del mundo siguen siendo escasas. Para Hodgkinson y sus compañeras de equipo, la batalla por el estadio está resultando tan reñida como las carreras en la pista.