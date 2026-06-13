En unaentrevista previa al partido inaugural del Mundial en Ciudad de México, Salgado mostró su entusiasmo por la evolución de la nueva joya de la selección española. España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y debutará el 15 de junio ante Cabo Verde. Aunque reconoció que Messi sigue en otra liga, el exlateral admitió que las similitudes entre ambos canteranos de La Masía cada vez son más claras.

«Tenemos muchas ganas de ver qué nos va a ofrecer Lamine en este Mundial. Va a ser increíble», afirmó Salgado. “Messi es de otra galaxia, pero tienen paralelismos. A la gente le gusta ver a Lamine: no hay muchos con esa personalidad en el uno contra uno, o contra dos o tres. Eso sí lo tenía Messi”.