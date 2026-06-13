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La calidad de «uno contra tres» de Lamine Yamal, que lo sitúa a la altura de Lionel Messi, ha llamado la atención del exinternacional español, quien ve en el joven una estrella que emula a un «jugador de otro planeta»
Establecer paralelismos con una leyenda
En unaentrevista previa al partido inaugural del Mundial en Ciudad de México, Salgado mostró su entusiasmo por la evolución de la nueva joya de la selección española. España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y debutará el 15 de junio ante Cabo Verde. Aunque reconoció que Messi sigue en otra liga, el exlateral admitió que las similitudes entre ambos canteranos de La Masía cada vez son más claras.
«Tenemos muchas ganas de ver qué nos va a ofrecer Lamine en este Mundial. Va a ser increíble», afirmó Salgado. “Messi es de otra galaxia, pero tienen paralelismos. A la gente le gusta ver a Lamine: no hay muchos con esa personalidad en el uno contra uno, o contra dos o tres. Eso sí lo tenía Messi”.
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La línea de producción de Masia
Salgado, quien pasó una década en el Bernabéu, destacó que la formación de ambos jugadores en la cantera del Barcelona fue clave en su rápido ascenso. Recordó que Messi llegó de Argentina de niño, mientras que Yamal lleva aún más tiempo inmerso en la cultura blaugrana, lo que le permite soportar la presión del fútbol de élite con solo 18 años. Esta madurez ya se ha traducido en títulos: ha ganado tres Ligas, la Eurocopa 2024 con España y fue subcampeón del Balón de Oro 2025.
«Messi llegó con 12 años y Lamine incluso antes», recordó Salgado. «Crecieron en el entorno único del Barcelona. A sus 17 años, lo de Lamine es una locura. Le falta la Champions, pero tiene tiempo. Ya ganó la Eurocopa y fue clave, algo nada fácil».
Pasar a la historia
Salgado no compara a Messi a la ligera, pues vio de cerca el ascenso del ocho veces Balón de Oro. Recuerda que el Real Madrid se dio cuenta de su talento en un Clásico histórico, donde un joven Messi se dio a conocer al mundo y acabó como máximo goleador del duelo con 26 tantos.
«He tenido la suerte de verlo desde el primer momento. Lo comentamos en el vestuario del Real Madrid en cuanto lo vimos en aquel primer Clásico contra nosotros, donde marcó un hat-trick», explicó Salgado. «Entonces supimos que era un jugador diferente, al nivel de los grandes. Pero cuando hablo de los grandes, me refiero a Maradona, Pelé… esas personas que han marcado una época y que están por encima del resto».
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Preocupaciones por la carga de trabajo físico
A pesar de los elogios, preocupa el desgaste físico de Yamal. El extremo ha sido titular con club y selección en los últimos doce meses, y Salgado admitió dudas sobre cómo afrontará un Mundial tras su lesión de finales de abril, que lo mantiene inactivo.
«Lamine ha tenido mucha demanda a lo largo de la temporada, tanto en la Liga de Campeones como en la liga y en el resto de competiciones. Eso está claro», concluyó Salgado. «Ahora mismo es muy difícil decirle a un chico que se cuide. Primero, porque es muy joven; segundo, porque quiere ganarlo todo; y tercero, porque estamos en un año de Mundial. Es complicado dosificar las fuerzas».