Retirar la organización sería algo ya conocido para la CAF, ya que el organismo rector ha reubicado repetidamente la competición en los últimos años. El torneo se trasladó de Libia a Sudáfrica en 2013, de Marruecos a Guinea Ecuatorial en 2015, de Libia a Gabón en 2017 y de Camerún a Egipto en 2019. La decisión de sustituir a Guinea por Marruecos para la edición de 2025 subraya aún más la larga trayectoria de la CAF a la hora de intervenir cuando los preparativos se quedan atrás respecto al calendario previsto.