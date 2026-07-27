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La Bundesliga negocia un acuerdo de 1.000 millones de euros con una empresa de inversión estadounidense para reducir la brecha financiera con la Premier League
Una nueva frontera financiera con Apollo
La Bundesliga alemana negocia un préstamo de1.000 millones de euros con la firma de inversión estadounidense Apollo Sports Capital.
Según The Athletic, el acercamiento se produjo tras una reunión privada en Nueva York en junio, cuando altos representantes de la liga y la firma discutieron un préstamo a 20 años.
Según fuentes cercanas, la propuesta no surgió de una licitación formal, sino de una iniciativa directa que usa como garantía los futuros ingresos por derechos de retransmisión nacionales. Para avanzar, el acuerdo debe superar un importante escollo democrático.
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La lucha contra el dominio de la Premier League
La última medida de la DFL refleja la tensión permanente en el fútbol alemán: la urgencia de seguir siendo competitivo en un mercado global dominado por la Premier League.
Aunque el Bayern de Múnich sigue siendo una potencia continental, la mayoría de los clubes alemanes sufren por la falta de capital externo.
El dilema es cómo competir con equipos respaldados por fondos soberanos o multimillonarios sin perder la identidad de la liga. Los mil millones de euros se destinarían a financiar giras internacionales de los clubes y a reforzar el marketing interno para impulsar el crecimiento global.
Cómo entender la regla «50 más 1»
Uno de los aspectos más críticos de esta propuesta es su interacción con la regla del «50+1», que exige que los socios del club conserven la mayoría de los derechos de voto. Esta norma es clave en el fútbol alemán, pues garantiza que los aficionados sigan siendo los principales interesados y evita que los clubes sean usados para «blanquear» su reputación o caigan bajo el control de un único inversor externo.
Gracias a ella los precios de las entradas son asequibles y los estadios permanecen llenos y animados, uno de los principales atractivos del fútbol alemán.
No obstante, también limita la inversión. Al pedir un préstamo con garantía sobre futuros ingresos, la DFL busca evitar la oposición ideológica que ha tumbado acuerdos previos.
Historia de las protestas y la oposición
La inversión extranjera en Alemania ha generado conflictos y fuerte oposición de la afición. En 2023 se rechazó vender el 12,5 % de los futuros derechos de retransmisión por 2 000 millones de euros. En 2024, los clubes aprobaron una propuesta de 1 000 millones por el 8 %, pero luego la abandonaron.
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