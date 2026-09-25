Todavía hay tiempo de sobra para enderezar la situación, pero ¿se le están acabando a Garnacho los pretendientes en Inglaterra? Cuando le plantearon esa pregunta a Cole, el exdelantero del Villa, que habló por cortesía de LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Con los jugadores jóvenes, él mostró un gran potencial cuando estaba en el Manchester United. A los jugadores jóvenes hay que gestionarlos correctamente.

»Me da la sensación de que se ha dejado llevar y ha pensado que ya era un jugador hecho a una edad muy temprana. Yo diría que, en el entorno en el que estás, si nadie controla lo que está pasando en segundo plano con estos jugadores jóvenes, pueden dejarse llevar. Se gestionan solos y creen que saben qué es lo mejor.

»Ahora mismo tengo un hijo en el fútbol. Incluso hablando con ellos, en realidad tengo dos hijos. Uno tiene 15 años y otro 18; uno es profesional, acaba de hacerse profesional en el Middlesbrough. Así que sé que, cuando tienes un chico joven y talentoso, a veces creen que lo saben todo en cierta etapa. A mí también me pasó.

»De todos modos, para ser futbolista hay que estar bastante loco. Pero a veces hay que frenar un poco. Y creo que Garnacho entra en ese perfil: puede ser un gran jugador si se centra y simplemente se enfoca en el fútbol y deja de lado las cosas fuera del campo.

»A veces solo hacen falta entre 6 y 12 meses de fútbol puro, de aprender el juego, de aprender con quién juegas, cómo pueden sacar lo mejor de mí y cómo puedo sacar yo lo mejor de ellos. Centrarse solo en el fútbol, solo en el fútbol.»