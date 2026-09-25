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¡La brillantez de la chilena sigue ahí! Acusan a Alejandro Garnacho de creerse su propia fama mientras un ex del Manchester United y del Chelsea entra en el saloon de la última oportunidad de la Premier League en el Aston Villa
Garnacho, en el Villa tras fracasar su traspaso al Chelsea por 40 millones de libras
Eso se debe a que cayó en el orden de preferencias en Old Trafford bajo las órdenes de Ruben Amorim y fracasó en el Chelsea tras un traspaso de 40 millones de libras (53 millones de dólares) a Stamford Bridge. Solo pasó una temporada de ocho goles en el oeste de Londres antes de poner rumbo al Villa.
Unai Emery estaba dispuesto a asumir un riesgo calculado con Garnacho, ya que estaba claro que ahí había jugador. A sus 22 años, el veloz extremo sigue aprendiendo el oficio y desbloqueando todo su potencial.
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Garnacho fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo en el Manchester United
Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que ese proceso se ha estancado últimamente. El delantero nacido en Madrid, que se quedó fuera de la selección de Argentina para el Mundial de 2026 junto a Lionel Messi y compañía, lleva tiempo falto de confianza y convicción.
Puede que esté atrapado en sus propios pensamientos, después de haber disfrutado de un ascenso meteórico a la fama tras proclamarse campeón de la FA Youth Cup en Mánchester. Su ídolo de la infancia, Cristiano Ronaldo, llegó a ser compañero suyo en el ‘Teatro de los Sueños’, pero su carrera se está convirtiendo rápidamente en una pesadilla.
¿Se le agotan a Garnacho las opciones en la Premier League?
Todavía hay tiempo de sobra para enderezar la situación, pero ¿se le están acabando a Garnacho los pretendientes en Inglaterra? Cuando le plantearon esa pregunta a Cole, el exdelantero del Villa, que habló por cortesía de LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Con los jugadores jóvenes, él mostró un gran potencial cuando estaba en el Manchester United. A los jugadores jóvenes hay que gestionarlos correctamente.
»Me da la sensación de que se ha dejado llevar y ha pensado que ya era un jugador hecho a una edad muy temprana. Yo diría que, en el entorno en el que estás, si nadie controla lo que está pasando en segundo plano con estos jugadores jóvenes, pueden dejarse llevar. Se gestionan solos y creen que saben qué es lo mejor.
»Ahora mismo tengo un hijo en el fútbol. Incluso hablando con ellos, en realidad tengo dos hijos. Uno tiene 15 años y otro 18; uno es profesional, acaba de hacerse profesional en el Middlesbrough. Así que sé que, cuando tienes un chico joven y talentoso, a veces creen que lo saben todo en cierta etapa. A mí también me pasó.
»De todos modos, para ser futbolista hay que estar bastante loco. Pero a veces hay que frenar un poco. Y creo que Garnacho entra en ese perfil: puede ser un gran jugador si se centra y simplemente se enfoca en el fútbol y deja de lado las cosas fuera del campo.
»A veces solo hacen falta entre 6 y 12 meses de fútbol puro, de aprender el juego, de aprender con quién juegas, cómo pueden sacar lo mejor de mí y cómo puedo sacar yo lo mejor de ellos. Centrarse solo en el fútbol, solo en el fútbol.»
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Garnacho puede dejar momentos de brillantez
Cole añadió: «Carreras así se pueden reconducir con mucha facilidad. Pero necesita tener a su alrededor a las voces adecuadas para llegar a ese siguiente nivel. Y de verdad creo que ahí hay un jugador. Lo hemos visto. Vimos aquella chilena hace años con el Manchester United. Necesitamos volver a ver eso, esas genialidades improvisadas y espontáneas.
«Lo miro y pienso que ahí hay un jugador, y también ha hecho otras cosas, no solo eso. Pero necesita un poco de ayuda y apoyo. Y creo que, si Emery tiene la paciencia para ayudarle y él acepta esa ayuda, creo que puede volver a ser el de antes.
«Pero primero tiene que salir de él. Tiene que mirarse al espejo y decir: “¿Qué estoy haciendo mal y cómo puedo volver a ser el de antes?”. Y ojalá pueda. También lo vimos con Jadon Sancho. Jadon Sancho es otro ejemplo. Se fue allí. Sí que lo intentó. Creo que se lesionó en el peor momento. Pero el fútbol a veces depende de la suerte y de cómo vengan las cosas.
«Y si estás del lado correcto, con ganas de sacar lo mejor de ti y de mejorar partido a partido, tienes que trabajar en el campo de entrenamiento y demostrarle al entrenador cuánto quieres estar ahí y hacer el trabajo.
«Así que no siempre va a salir a tu favor. Pero tengo la sensación de que tiene ese pequeño sentimiento de orgullo herido para decir: “Mira lo que he hecho, mira de dónde vengo”. Y eso no le ha ayudado. Creo que simplemente necesita volver al punto de partida y abrirse camino otra vez».
¿Puede Garnacho reconducir su carrera en el Villa?
Si Garnacho se siente algo desanimado, con los elogios de los que antes disfrutaba desvaneciéndose poco a poco, solo él puede encontrar una solución a esos problemas. Como sugirió Cole, a partir de ahora necesita una concentración total y un esfuerzo incansable.
El Villa aún no está convencido de que pueda alcanzar ese nivel, con apenas 31 minutos de juego en la Premier League repartidos en tres apariciones como suplente esta temporada, pero el equipo necesita con urgencia inspiración en ataque desde algún lado y una estrella cedida aún podría volver a brillar.
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