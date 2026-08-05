Las redes sociales en Turquía se vieron invadidas por una enorme ola de mensajes de bienvenida por la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a la ciudad de Trabzon, como paso previo a su incorporación oficial a las filas del Trabzonspor.
La plataforma "X" se llenó de expresiones como "Bienvenido, rey egipcio" y "Trabzon se ha convertido en la capital del fútbol", donde miles de aficionados manifestaron su orgullo por la incorporación de uno de los mejores jugadores del mundo a su equipo.
Las cuentas de los aficionados se transformaron en escenarios digitales de celebración, en los que se publicaron vídeos e imágenes de bienvenida diseñados especialmente para la ocasión, lo que refleja el estado de expectación y entusiasmo sin precedentes que vive la ciudad desde el anuncio del avance de las negociaciones.
Los aficionados del Trabzonspor lanzaron varias etiquetas interactivas en cuanto Salah llegó a territorio turco, entre las más destacadas #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda y #EfsaneGeldi, que encabezaron la lista de las más comentadas en Turquía en cuestión de horas.
Los comentarios de los aficionados en las publicaciones reflejaron un gran optimismo por el futuro del equipo tras este fichaje, y la mayoría de las opiniones coincidieron en que la llegada de Salah no es simplemente el fichaje de un jugador, sino "el fichaje del siglo" que cambiará el equilibrio de fuerzas en la Superliga, tal y como lo describieron algunas cuentas de aficionados citando a los periódicos locales.