"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la incorporación de Salah al Trabzonspor

Las redes sociales en Turquía se vieron inundadas por una enorme oleada de tuits que celebraban la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a la ciudad de Trebisonda, como paso previo a su incorporación oficial a las filas del Trabzonspor.
La plataforma "X" se llenó de expresiones como "Bienvenido, rey egipcio" y "Trebisonda se ha convertido en la capital del fútbol", ya que miles de aficionados expresaron su orgullo por la incorporación de uno de los mejores jugadores del mundo a su equipo.
Las cuentas de los aficionados se transformaron en escenarios digitales de celebración, en los que se publicaron vídeos e imágenes de bienvenida diseñados especialmente para la ocasión, lo que refleja el estado de expectación y entusiasmo sin precedentes que vive la ciudad desde que se anunció el avance de las negociaciones.
Los aficionados del Trabzonspor lanzaron varios hashtags interactivos en cuanto Salah llegó a suelo turco, entre los más destacados #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda y #EfsaneGeldi, que encabezaron la lista de los más comentados en Turquía en cuestión de horas.
Los comentarios de los aficionados a los tuits reflejaron un estado de gran optimismo por el futuro del equipo tras este fichaje, y la mayoría de las opiniones coincidieron en que la llegada de Salah no es un simple contrato con un jugador, sino "el fichaje del siglo" que cambiará el equilibrio de fuerzas en la Superliga, tal como lo describieron algunas cuentas de aficionados citando a la prensa local.