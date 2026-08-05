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"La bomba del año": tormenta de reacciones técnicas y mediáticas por la incorporación de Salah al Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Superlig
Egipto

¿Qué dijeron las estrellas de la teleserie y la prensa turca sobre la llegada de "Mo"?

El fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah, capitán de la selección nacional y exjugador del Liverpool, por el club turco del Trabzonspor ha desatado una amplia oleada de reacciones en los círculos deportivos, mediáticos y artísticos de Turquía. 

La operación, cuyo avance en las negociaciones se anunció oficialmente y que fue seguida por la llegada del jugador a territorio turco, se considera uno de los acontecimientos más destacados del mercado de fichajes de verano, en medio de una celebración popular y mediática que refleja su importancia histórica tanto para el club como para la liga turca.

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  • Los medios turcos describen el fichaje como la "bomba del año"

    El fichaje tuvo una amplia cobertura en los periódicos y canales turcos, que siguieron sus novedades minuto a minuto. El periódico Habertürk calificó el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor como "la bomba del año", destacando la magnitud de la sorpresa y el impacto previsto sobre el equilibrio de fuerzas en la Superliga turca.

    El periódico publicó el anuncio oficial del club sobre el inicio de las negociaciones con el capitán de la selección de Egipto y, a continuación, siguió cubriendo los detalles de su llegada a Turquía, su sometimiento a los exámenes médicos y la firma del contrato. 

    La cobertura resaltó cómo el fichaje contribuyó a elevar las acciones del club en la bolsa y volvió a poner el foco sobre las aspiraciones del Trabzonspor de competir por los títulos locales y continentales.

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  • Interés mediático por el fichaje: las dimensiones económicas y su importancia para el club y la liga

    Los informes de los medios turcos prestaron atención a los detalles económicos que hacen del fichaje una operación excepcional, ya que aseguraron que el jugador egipcio obtuvo un salario anual estimado en 17 millones de euros, además de bonificaciones que alcanzan los 5 millones de euros y un porcentaje de las ventas de camisetas. Estas cláusulas fueron consideradas uno de los mayores contratos en la historia del Trabzonspor y de la liga turca, por su elevado valor comercial y deportivo.

    Los observadores consideran que el fichaje no se limita a reforzar la plantilla deportiva del equipo, sino que representa una inversión a largo plazo en la imagen mediática y comercial del club, especialmente con la arrolladora popularidad de la que goza Salah a nivel mundial.

    En definitiva, las reacciones turcas reflejaron una mezcla de entusiasmo entre la afición, celebración deportiva y una intensa cobertura mediática, para confirmar que la incorporación de Mohamed Salah al Trabzonspor no es un simple traspaso de un jugador, sino un acontecimiento que se espera deje una huella clara en el fútbol turco en las próximas temporadas.

  • Las estrellas del drama turco reaccionan a la incorporación de Salah

    Las reacciones al fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor no se limitaron únicamente a la afición y a la prensa deportiva, sino que se extendieron rápidamente a los círculos artísticos y culturales de Turquía. 

    El actor turco Gökhan Alkan, protagonista de la serie "Latidos del corazón", celebró la incorporación de la estrella egipcia a las filas del conjunto burdeos y azul. 

    Alkan expresó su gran alegría por este paso, señalando que representa un enorme refuerzo para el fútbol turco, y añadiendo que la presencia de un jugador de este nivel mundial otorga a la Superliga un impulso mediático y artístico sin precedentes.

    La celebración de Alkan se enmarcó en un contexto más amplio que refleja el interés de las estrellas de la pantalla turca por los grandes acontecimientos deportivos, especialmente cuando se trata de un jugador que goza de una popularidad arrolladora como Salah. 

    Sus declaraciones contribuyeron a poner el foco sobre el aspecto cultural del fichaje, que pasó de ser un simple traspaso deportivo a un tema comentado tanto por los artistas como por los seguidores, lo que incrementó el volumen de interacción en las redes sociales.

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  • Bienvenida de los representantes y confirmación del impacto popular del fichaje

    En este mismo contexto, el actor turco Emre Bulat dio la bienvenida a la llegada de Mohamed Salah a suelo turco, como paso previo para completar los trámites de su incorporación al Trabzonspor. 

    Bulat describió al jugador con una frase llamativa, afirmando: «Una leyenda ha llegado al país», expresando su orgullo por este acontecimiento que sitúa de nuevo al fútbol turco en el foco de la atención mundial.

    Las declaraciones de Bulat, junto con la celebración de Alkan, reflejaron el grado de influencia popular y mediática que posee Salah dentro y fuera de Turquía. 

    El fichaje se convirtió en un acontecimiento que trasciende los límites del terreno de juego para alcanzar sectores culturales más amplios, ya que las estrellas de la ficción televisiva pasaron a formar parte de la ola general de bienvenida, confirmando que la llegada del "Rey egipcio" representa un momento decisivo en la historia del club y de la liga turca a la vez.

    mohamed salahhttps://www.instagram.com/stories/emrbult/?hl=ar

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  • Las redes sociales se encienden con la llegada de Mohamed Salah

    Las redes sociales en Turquía se vieron inundadas por una enorme oleada de tuits que celebraban la llegada de la estrella egipcia Mohamed Salah a la ciudad de Trebisonda, como paso previo a su incorporación oficial a las filas del Trabzonspor. 

    La plataforma "X" se llenó de expresiones como "Bienvenido, rey egipcio" y "Trebisonda se ha convertido en la capital del fútbol", ya que miles de aficionados expresaron su orgullo por la incorporación de uno de los mejores jugadores del mundo a su equipo. 

    Las cuentas de los aficionados se transformaron en escenarios digitales de celebración, en los que se publicaron vídeos e imágenes de bienvenida diseñados especialmente para la ocasión, lo que refleja el estado de expectación y entusiasmo sin precedentes que vive la ciudad desde que se anunció el avance de las negociaciones.

    Los aficionados del Trabzonspor lanzaron varios hashtags interactivos en cuanto Salah llegó a suelo turco, entre los más destacados #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda y #EfsaneGeldi, que encabezaron la lista de los más comentados en Turquía en cuestión de horas.

    Los comentarios de los aficionados a los tuits reflejaron un estado de gran optimismo por el futuro del equipo tras este fichaje, y la mayoría de las opiniones coincidieron en que la llegada de Salah no es un simple contrato con un jugador, sino "el fichaje del siglo" que cambiará el equilibrio de fuerzas en la Superliga, tal como lo describieron algunas cuentas de aficionados citando a la prensa local. 

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