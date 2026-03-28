La Bélgica de De Ketelaere y Saelemaekers arrolla a la selección estadounidense de Pulisic: 5-2; McKennie también marca

Son muchos los protagonistas de nuestra Serie A a los que hay que seguir de cerca: desde McKennie, de laJuventus, pasando por Pulisic, del Milan, De Bruyne, del Nápoles, y Saelemaekers, también del equipo rossonero.

La primera parte transcurre sin grandes sobresaltos, con ambos equipos concentrados en estudiarse mutuamente y sin ofrecer un gran espectáculo al público que llena el estadio de Atlanta. El partido, sin embargo, se desbloquea en el minuto 39: gran saque de esquina de Robinson que encuentra la espléndida incursión en el área pequeña de McKennie, quien remata a puerta vacía y confirma su excelente estado de forma de los últimos tiempos.

Los últimos minutos vuelven a deparar emociones con un disparo seco con la derecha, un tiro raso de Debast que logra el empate justo antes del descanso y de los minutos de descuento. El encuentro, luego, se anima por completo en la segunda parte.