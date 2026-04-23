La BBC revela el apodo hiriente que un jugador del Chelsea le puso a Liam Rosenior

Tras cinco derrotas ligueras consecutivas, el Chelsea destituyó el miércoles a Rosenior, quien dirigía el club desde enero. Según la BBC Sport, la plantilla dudaba de sus capacidades.

Un jugador incluso le puso el apodo de «el profesor sustituto», lo que refleja una falta de autoridad. El vestuario estaba dividido, sobre todo entre los hispanohablantes, poco convencidos con Rosenior.

El punto más bajo llegó cuando el peluquero de Marc Cucurella publicó en X, antes del partido contra el Brighton & Hove Albion, que Cole Palmer y João Pedro no jugarían.