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¡La batalla del viaje en autobús de Arda! Turan emula la calma de Hiddink tras el épico viaje del Shakhtar para enfrentarse al PSV
Turan prepara al Shakhtar tras un agotador viaje en autobús
El entrenador del Shakhtar Donetsk, Arda Turan, expresó su total orgullo por sus jugadores mientras se preparan para enfrentarse al PSV en el PSV Stadion. El conjunto ucraniano afrontó un calendario de viaje largo y arduo, saliendo en autobús desde Leópolis para cruzar la frontera hacia Polonia antes de volar desde Rzeszow a los Países Bajos.
Turan explicó que la guerra en curso en Ucrania obliga al equipo a adaptar su preparación, utilizando análisis táctico en vídeo durante los desplazamientos en lugar de las tradicionales sesiones sobre el césped.
El técnico subrayó que llevar esperanza al pueblo ucraniano está por encima de cualquier fatiga física derivada del viaje.
- Seskim Photo
Un exalumno canaliza la mentalidad serena de Hiddink
Antes de medirse a un rival neerlandés, Turan reflexionó sobre la profunda influencia de su exseleccionador, Guus Hiddink. El técnico, de 39 años, recordó una charla específica en el descanso durante su etapa como jugador con Turquía ante Bélgica, en la que la calma de Hiddink en medio de una gran tensión inspiró una remontada dramática que acabó en victoria.
Turan pretende transmitir esa misma serenidad y confianza a seis o siete jóvenes jugadores del Shakhtar que van a debutar en la Champions League.
«Hiddink entró en el vestuario con una taza de café en la mano y con una calma absoluta», recordó Turan. «Me enseñó a mantener la calma, controlar el partido y confiar en los principios adecuados».
Nada de encerrarse atrás en Eindhoven
A pesar de enfrentarse a un PSV muy goleador, Turan insistió en que el Shakhtar no adoptará un planteamiento puramente defensivo en Eindhoven. Inspirándose en iconos del fútbol neerlandés como Johan Cruyff, Frank Rijkaard y Hiddink, el técnico exigió valentía y posesión de balón a su equipo.
Turan también compartió un cálido intercambio con su antiguo amigo Ivan Perisic antes del partido, y elogió al veterano del PSV, de 37 años, como una leyenda viva.
«Si solo intentas defenderte contra el PSV, perderás», afirmó Turan. «No nos vamos a encerrar atrás. Mis jugadores deben ser valientes, atacar y disfrutar del partido».
- ANP
El escenario europeo, listo para el choque en Eindhoven
El Shakhtar afronta el duelo con la intención de dar continuidad a su impresionante momento en el campeonato nacional y escribir un nuevo capítulo tras su dramático enfrentamiento de 2024 contra el PSV.
Turan aseguró a su joven plantilla que asumirá toda la responsabilidad por el resultado final cuando salten al escenario de la Champions League.
Ambos equipos saltan al campo el jueves por la noche para iniciar sus campañas en la fase de liga europea.
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