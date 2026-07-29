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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

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La aventura saudí no ha saciado su ambición: la estrella del Al-Hilal se ofrece a un gigante europeo

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El club fija su postura sobre la venta del jugador y un gran obstáculo se interpone en la operación

Los planes de los grandes jugadores cambian con rapidez en el mercado de fichajes, ya que los contratos largos y los proyectos ambiciosos no garantizan necesariamente la continuidad de la relación entre ambas partes, especialmente cuando cambian las prioridades.

Y a pesar del boom que ha vivido el fútbol saudí en la captación de las mayores estrellas del mundo, algunos jugadores siguen viendo los terrenos de juego europeos como la etapa más importante de su carrera profesional.

En este contexto, el actual mercado de fichajes veraniego podría redibujar el futuro de la estrella del Al-Hilal, Theo Hernández, sobre quien varios informes han asegurado durante las últimas horas que está ofreciendo sus servicios a un gigante europeo, con la esperanza de regresar al Viejo Continente.

  • ¿Una experiencia que no cumplió las expectativas?

    Después de tan solo un año en el Al Hilal, Theo Hernández ya prepara su regreso a Europa. El lateral francés sueña con volver al máximo nivel y, según el medio Foot Mercato, se habría ofrecido a uno de los grandes clubes italianos.

    Apenas un año después de su llegada a Arabia Saudí, Theo Hernández ya ha empezado a mirar hacia el futuro. El lateral izquierdo francés había firmado un contrato de larga duración con el Al Hilal, convencido por un nuevo reto en lo deportivo, familiar y económico tras una destacada aventura en las filas del Milan. El internacional francés llegó en el verano de 2025 con la ambición de descubrir una liga en pleno crecimiento y aceptó abrir un capítulo nuevo e importante en su carrera.

    El mismo medio prosigue: "Pero esta experiencia, por lucrativa que sea, no parece haber colmado del todo sus expectativas. A punto de cumplir 29 años, Theo Hernández sigue creyendo que le quedan varios años más al máximo nivel, y ya no oculta su deseo de regresar a los grandes escenarios europeos. Su participación en el Mundial ha reforzado esa convicción".

    A pesar de su salida del continente europeo, el exseleccionador de Francia Didier Deschamps ha mantenido su confianza en él, convencido de que el defensa aún es capaz de aportar su empuje, su fuerza y su experiencia al más alto nivel.

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  • «Volveré a Europa algún día»

    Y al margen del Mundial 2026, Theo Hernández había señalado con toda claridad su futuro profesional. En una entrevista con el diario Marca, el jugador francés dejó claro que su etapa en Arabia Saudita no es necesariamente un destino final, al afirmar: "Esto no es definitivo. Espero volver a jugar en Europa algún día. Firmé un contrato de tres años en Arabia Saudita y estoy muy contento con ello. Después, no sé qué pasará, pero espero regresar a Europa".

    Estas declaraciones generaron rápidamente interrogantes sobre su futuro, mientras que su contrato con el Al-Hilal sigue vigente hasta 2028.

    El exjugador del Real Madrid también hizo referencia a su vínculo con España y expresó su pesar por no haber podido mostrar todo su potencial en su país natal, insinuando al mismo tiempo que un regreso a la Liga española podría ser una opción posible algún día.

    Su decisión de incorporarse al Al-Hilal se había tomado tras una profunda reflexión con sus allegados, pero la idea de regresar a la élite europea parece ahora estar ganando impulso.

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  • Juventus y Masara, la carta ganadora

    Y Foot Mercato continuó: "Según información publicada por el diario Tuttosport, estas ganas de regresar a las competiciones europeas podrían acelerarse en los próximos meses. El periódico italiano confirma que Theo Hernández ha ofrecido sus servicios a la Juventus, que estudia esta oportunidad con seriedad. Se dice que el jugador francés se ha puesto en contacto de forma privada con su amigo íntimo Ricky Massara, que actualmente participa en el proyecto de la Juventus como director deportivo, y que fue quien jugó un papel importante en su incorporación al Milan en 2019 junto a Paolo Maldini.

    Se ha forjado una fuerte relación entre ambos hombres, con una confianza mutua que nació durante la etapa de resurgimiento de la carrera del lateral izquierdo con la camiseta del Rossoneri.

    Hoy, Massara podría ser un factor decisivo en el posible regreso del internacional francés a la Serie A.

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  • El Al-Hilal da la bienvenida... ¡pero!

    Según el propio medio: «El Al Hilal ya no considera al jugador completamente imprescindible, y parece dispuesto a estudiar su salida en caso de recibir una oferta adecuada, aunque sea en forma de cesión».

    Cabe señalar que el diario Tuttosport apuntó que el Nápoles también podría estar entre los interesados en fichar a Theo Hernández, mientras que el periódico La Stampa informó de que el Atlético de Madrid también está interesado en su incorporación.

    Por su parte, se dice que el jugador francés se ha mostrado dispuesto a regresar a un entorno más competitivo para seguir cumpliendo sus aspiraciones deportivas.

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  • Obstáculos en el camino del fichaje: ¿aceptará Hernández la condición de la Juventus?

    La Juventus mantiene un gran interés en incorporar a Theo Hernández para reforzar el costado izquierdo, basándose en sus llamativos números con el Milan, donde disputó 195 partidos en los que marcó 31 goles y dio 27 asistencias. El club italiano valora sus cualidades ofensivas y su experiencia europea.

    Foot Mercato explicó: "Pero la operación choca con varios obstáculos. El primero es la cuestión salarial, ya que la Juventus quiere mantener una política estricta y no desea alterar su equilibrio financiero. Theo Hernández tendrá que aceptar probablemente una importante reducción de su salario si quiere regresar a Italia. Además, la posible salida de Andrea Cambiaso podría abrirle la puerta, aunque el asunto siga siendo complicado".

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