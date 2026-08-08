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La ausencia de Rodrygo no es el fin del mundo: ¿cómo se recupera el Real Madrid de la bofetada del Barcelona?

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Opinion
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Barcelona
Rodri
A. Wharton
J. Mourinho
España
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Portugal

La marcha de Rodri al Barcelona sería sin duda una bofetada para el Real Madrid, pero no el fin del mundo

Desde luego, el Real Madrid no quería perder a Rodri de esta manera, y la historia no fue simplemente una operación fallida en las últimas horas del mercado de fichajes, ni un jugador que eligió otra oferta tras sopesar varios clubes; había un deseo claro por parte del Real Madrid de hacerse con los servicios del centrocampista español, y durante un tiempo la operación parecía ir por buen camino, antes de que se produjera el giro dramático que el conjunto blanco no esperaba.

Después, la lentitud a la hora de cerrar la operación, y no manejarla con la rapidez y contundencia necesarias, le dio a Rodri margen para replantearse su futuro.

Luego llegó el mayor golpe: Rodri eligió al Barcelona.

Y es precisamente aquí donde reside lo delicado de la historia para el Real Madrid: perder a un jugador que querías frente a otro club es algo que ocurre en el fútbol constantemente, pero perder a un jugador de esta importancia frente al eterno rival, y después de que el nombre del Real Madrid estuviera muy presente en la escena, es una historia completamente distinta.

Es una bofetada.

Pero, al mismo tiempo, no es el fin del mundo.

La verdadera pregunta ahora no es: ¿por qué perdió el Real Madrid a Rodri? La pregunta más importante es: ¿cómo afronta el Real Madrid la pérdida de Rodri?

  • RodriGetty

    Rodri no fue un simple fichaje más

    Para entender la magnitud del problema, primero hay que entender por qué el Real Madrid quería a Rodri con tanta fuerza.

    El club no buscaba un nuevo centrocampista simplemente para sumar un gran nombre a la plantilla del equipo.

    Buscaba a un jugador capaz de resolver uno de los problemas tácticos más evidentes de su once: ¿quién domina el centro del campo?

    El Real Madrid dispone de nombres extraordinarios en la línea ofensiva, y no hace falta mucha explicación cuando hablamos de sus capacidades atacantes, pero controlar los partidos, sobre todo ante equipos que presionan con intensidad o que tienen un centro del campo potente, requiere un jugador capaz de recibir el balón bajo presión, hacer circular el juego, organizar la salida desde atrás, proteger al equipo en las pérdidas y luego recuperarlo con rapidez.

    Y esta es precisamente la zona en la que Rodri era capaz de aportar al Real Madrid un valor excepcional.

    Por eso, su sustitución no consiste en buscar a un jugador que lleve el mismo dorsal o que juegue en la misma posición.

    Lo que se necesita es suplir la función que él iba a desempeñar.

    Y aquí es donde la tarea de José Mourinho se vuelve más complicada.

    • Anuncios
  • cm bastoni barcellona

    Bastoni: una solución excelente, pero no lo resuelve todo

    Tras la pérdida de Rodri, la prensa madrileña ha empezado a hablar de otros nombres que podrían entrar en los planes del Real Madrid. José Félix Díaz, redactor jefe del diario "As", mencionó nombres como Ayoub Bouaddi, Adam Wharton y Kees Smit.

    Al mismo tiempo, se habla del deseo de Mourinho de fichar a un central zurdo, con interés en Bastoni, considerando que la llegada de un jugador de esta calidad podría dar a la defensa del Real Madrid su forma definitiva.

    Y aquí, en mi opinión, hay un punto muy positivo: Bastoni sería un fichaje excelente para el Real Madrid, aunque no sea el centrocampista que busca el equipo.

    Porque Bastoni no solo te da un defensa fuerte en la línea de atrás, sino que también te da un jugador capaz de contribuir a la construcción del juego.

    Y cuando tienes la capacidad de llevar el balón desde atrás y avanzar con él, para luego romper las líneas del rival con el pase, reduces parte de la presión que recae sobre los centrocampistas.

    La presencia de Bastoni puede hacer que la salida del balón sea más flexible y dar a los centrocampistas y a los extremos más libertad.

    Eso podría permitir que un jugador como Bernardo Silva o Arda Güler asumiera un papel mayor en la creación de juego desde la profundidad, en lugar de cargar a cualquiera de ellos con toda la responsabilidad de la construcción del ataque y obligarlo a replegarse en exceso a las zonas traseras.

    Pero hay un problema: Bastoni no compensa a Rodri, y esta es una diferencia que el Real Madrid no debe pasar por alto.

    Fichar a un gran defensa que domine la salida del balón no resolverá automáticamente el problema del control del centro del campo.

    Esto hará que el equipo sea mejor en otras zonas, por supuesto, pero no ofrece la solución completa al problema que Rodri habría resuelto.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    ¿Y qué hay de Tchouaméni?

    Aquí surgirá la pregunta de la que el Real Madrid no puede escapar: ¿puede Mourinho construir su centro del campo en torno a Tchouaméni?

    La respuesta es simple: no.

    Porque la pregunta más importante es: ¿puede Tchouaméni ofrecer al equipo todo lo que habría ofrecido Rodri?

    Aquí la respuesta se vuelve más compleja.

    Tchouaméni es un jugador que posee fuerza física, capacidad para recuperar el balón, cobertura y la aptitud para desempeñar múltiples funciones.

    Pero convertirlo en la única solución para todos los problemas del Real Madrid en el centro del campo sería un enorme riesgo.

    Porque Rodri no era un simple mediocentro tradicional, sino el punto de apoyo de todo un sistema.

    Y depender únicamente de Tchouaméni significa exigirle al jugador francés que sea recuperador, organizador de la salida del balón, eje del pase y protector de la defensa al mismo tiempo.

    Y ese es precisamente el peor escenario en el que puede caer el Real Madrid.

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  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton: no es Rodri, ¡pero podría serlo!

    Si el Real Madrid decide volver al mercado en busca de un auténtico centrocampista, Adam Wharton me parece una de las opciones más interesantes.

    Por supuesto, Wharton no es Rodri.

    Y cualquier intento de compararlo ahora con la estrella española sería injusto para el jugador inglés. Pero el asunto no es encontrar una copia de Rodri.

    El asunto es encontrar un jugador que posea las características que necesita el Real Madrid, y Wharton tiene muchas de ellas: la calma bajo presión, la capacidad de mantener el balón, el pase desde atrás, la buena visión de juego y la capacidad de participar en la presión tras pérdida y recuperar el balón.

    Y lo más importante de todo, que todavía tiene veintidós años. Y esa es una ventaja que no se puede ignorar.

    El Real Madrid, en caso de fichar a Wharton, no estaría comprando a un jugador que ya ha alcanzado su máximo nivel, sino a un jugador que puede desarrollarse enormemente durante los próximos años, y quizás convertirse en uno de los mejores jugadores de su posición en Europa.

    La operación puede requerir paciencia, y puede que Wharton no sea capaz de darte una versión de Rodri desde el primer día, pero su techo futbolístico es altísimo.

    Y en un proyecto liderado por Mourinho, este tipo de jugadores puede ser sumamente importante.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho, ante una ecuación difícil

    Lo llamativo del asunto es que la baja de Rodri podría llevar a Mourinho a repensar la forma del Real Madrid en lugar de limitarse a buscar un sustituto directo.

    Y aquí es donde Bastoni puede convertirse en parte de la solución, y no en toda la solución.

    La presencia de un defensa capaz de construir el juego desde atrás puede reducir la presión sobre el centro del campo, y la presencia de un pivote como Tchouaméni puede aportar el equilibrio defensivo; después llegan los roles creativos de jugadores como Bernardo Silva y Arda Güler.

    Y en caso de que el Real Madrid decida fichar a Wharton, Mourinho tendría una opción adicional que le permitiría construir un centro del campo más capaz de controlar el balón.

    Es decir, la solución no tiene por qué ser necesariamente: sale Rodri, entra un nuevo Rodri.

    Quizás la mejor solución sea redistribuir las funciones.

    El Real Madrid ante dos opciones

    Al final, considero que el Real Madrid se encuentra ante dos opciones claras.

    La primera, que el club decida que el actual centro del campo es capaz de cumplir con la tarea e invierta su dinero en reforzar la línea defensiva con el fichaje de Bastoni, para luego otorgar a Bernardo o a Güler mayores roles en la creación de juego, apoyándose en Tchouaméni como pivote.

    Esta opción es posible, pero requiere un convencimiento pleno de que el grupo actual es realmente capaz de compensar las funciones que Rodri iba a desempeñar.

    La segunda opción, la más ambiciosa en mi opinión, es que el Real Madrid reconozca que la pérdida de Rodri ha dejado al descubierto una necesidad real en el centro del campo y regrese al mercado en busca de un jugador capaz de hacer evolucionar el sistema; y aquí Adam Wharton sería una de las mejores opciones disponibles.

    No porque sea Rodri, sino porque podría ser el Wharton que el Real Madrid necesita.

  • La verdadera bofetada no está en la pérdida de Rodri

    Quizá la pérdida de Rodri ante el Barcelona sea dolorosa para la afición del Real Madrid.

    Más aún, hay que reconocer que se trata de una bofetada, sobre todo porque llegó de la mano del rival de siempre y en una operación en la que el Real Madrid tuvo una oportunidad real antes de titubear y de que las cosas tomaran otro rumbo.

    Pero el fútbol no te concede mucho tiempo para llorar por los fichajes perdidos.

    Ahora el Real Madrid tiene un nuevo entrenador, un nuevo proyecto y un equipo que necesita ser construido. El verdadero problema no es que Rodri se haya ido al Barcelona, sino que el problema surgirá si el Real Madrid permite que esta bofetada le lleve a tomar una decisión equivocada.

    El peor escenario posible es que el club pierda a Rodri y luego decida, sin más, que Tchouaméni es capaz de hacerlo todo, porque este tipo de decisiones hace que la pregunta sea legítima: ¿de verdad el Real Madrid busca una solución a sus problemas? ¿O intenta convencerse a sí mismo de que los problemas no existen?

    Perder a Rodri no es el fin del mundo.

    Pero la manera en que el Real Madrid despierte de esta bofetada será la que determine mucho.

    O bien la pérdida de Rodri será tan solo un fichaje perdido que empujó al club a construir un equipo más equilibrado, o bien el Real Madrid descubrirá, meses después, que el Barcelona no le arrebató solo a un jugador, sino que le puso al descubierto un problema que el club intentaba aplazar afrontar.

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