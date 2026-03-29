La Asociación de Aficionados del Tottenham lanza una advertencia sobre el sucesor de Igor Tudor tras «una temporada de decisiones erróneas»

La Asociación de Aficionados del Tottenham no ha tardado en dar a conocer su opinión, lo que refleja la creciente frustración entre los seguidores de los Spurs. En un comunicado contundente publicado en las redes sociales, han lanzado un mensaje certero a la directiva sobre la crisis actual. El comunicado decía: «Agradecemos a Igor y a su equipo sus esfuerzos, y les deseamos a él y a su familia tiempo para superar su pérdida. En una temporada marcada por las malas decisiones, esperemos que ahora se tome una decisión acertada para lo que queda de campaña. Alguien que entienda el club y esté a la altura de la tarea que tiene por delante: mantener nuestra permanencia en la Premier League. Alguien de quien todos podamos estar orgullosos y que pueda aportar el éxito y la alegría que tanto necesitan nuestros sufridos aficionados».











