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La Asociación Argentina de Fútbol es investigada por el FBI por un presunto fraude bancario y blanqueo de capitales en Estados Unidos
Las autoridades estadounidenses investigan las finanzas de la AFA en Miami
Según «La Nación»y «Terra», fiscales federales y agentes del FBI recaban testimonios sobre las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos.
La investigación se centra en cómo la entidad, liderada por su presidente Claudio Tapia, estructuró sus acuerdos comerciales internacionales. Las autoridades analizan si la AFA y TourProdEnter LLC, firma que gestionaba el cobro de los contratos en el extranjero, realizaron actividades que podrían constituir blanqueo de capitales o fraude bancario según la legislación estadounidense.
Los investigadores rastrean el flujo de más de 300 millones de dólares vinculados a estas transacciones a través de varias entidades bancarias.
- Getty Images Sport
Testigos clave interrogados durante el Mundial
Mientras Argentina vencía 3-2 a Egipto en los octavos del Mundial, avanzaba la investigación judicial. Los investigadores mantuvieron una reunión de tres horas por videoconferencia con el empresario Guillermo Tofoni en Miami. Las autoridades buscan testigos con conocimiento directo de los hechos durante los mandatos de Tapia y Pablo Toviggino.
Los investigadores revisan transacciones pasadas por Citibank, Bank of America y JP Morgan, para determinar si violaron leyes federales durante los controles de divisas en Argentina.
Los representantes de la AFA responden a las acusaciones
La AFA ha empezado a movilizar a sus representantes en Estados Unidos ante la creciente presión judicial. Tomás Regalado, embajador de la AFA en Norteamérica, participó en un foro sobre fútbol y corrupción en Miami junto al abogado penalista argentino Mariano Lizardo.
Al comentar la investigación preliminar del Departamento de Justicia y el FBI, exigió respetar la presunción de inocencia y afirmó: «Las medidas de investigación por sí solas no determinan la responsabilidad ni la culpabilidad». Por ahora no hay cargos formales, pues los fiscales aún evalúan si existen pruebas suficientes para un proceso penal.
- AFP
¿Qué les depara el futuro a Argentina y a Tapia?
El Departamento de Justicia decidirá si eleva la investigación preliminar a acusación penal formal. Los investigadores podrían citar pronto a exfuncionarios que supervisaban la AFA para interrogarlos. Mientras, Tapia permanece en Estados Unidos con la selección, que se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial, pese a las distracciones fuera de la cancha.
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