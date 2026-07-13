El fichaje de Karim Adeyemi por el actual campeón de la Primera División sorprende. Según varios medios, el Dortmund recibirá 22 millones de euros, más nueve millones en bonificaciones accesibles y el 35 % de una futura venta. El domingo, el Borussia confirmó que Adeyemi estaba liberado de sus obligaciones por «conversaciones con otro club». El presidente blaugrana, Joan Laporta, añadió: «Estamos muy contentos con Adeyemi. Llevamos tiempo siguiéndole. Es peligroso y rápido, y Deco ha gestionado el fichaje de forma excelente. La noticia llegó en el momento adecuado».

¿Ha tomado Adeyemi la decisión correcta? ¿Podrá Hansi Flick, técnico del Barça, sacar más a menudo el potencial de este jugador de 24 años? ¿Y cómo valora el BVB el traspaso? SPOX responde.