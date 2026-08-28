La jornada será testigo del primer partido del Al-Nassr en la temporada actual, cuando reciba al Al-Jabalain en la capital saudí, Riad, después de que su primer encuentro ante el Al-Watan se aplazara hasta el próximo 18 de diciembre.

El debut del Al-Nassr en la Joway League de Élite significará volver a ver a algunas de las estrellas que brillaron la temporada pasada, hasta el punto de quedar muy cerca del primer equipo, y a la cabeza de ellos, Saad Haqawi.

Haqawi tuvo una destacada actuación con el Al-Nassr Sub-21 la temporada pasada de la Joway League de Élite, pero no fue la primera estrella del equipo, ante la presencia de algunos nombres de peso, como Abdulmalik Al-Jaber y Haidar Abdulkarim.

Y con la salida de este dúo de la lista del "Al-Alami" en la nueva temporada de la liga saudí Sub-21, Haqawi pasó a tener un papel mayor, especialmente ante el rol del que ha empezado a disfrutar con el primer equipo.

Haqawi fue uno de los jugadores elegidos por el técnico australiano Ange Postecoglou dentro de la expedición del primer equipo del Al-Nassr en la concentración de pretemporada en Portugal antes del inicio de la nueva campaña, y participó en algunos partidos.

Y con el arranque de la temporada, el jugador de 20 años se convirtió en un elemento fijo en la convocatoria del Al-Nassr en los tres partidos que disputó en la Roshn League, pese a no haber tenido minutos, además de participar como suplente en el partido ante el Al-Diriyah en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Parece claro que Postecoglou apuesta por volver a pulir el talento de Haqawi, después de que acaparara las miradas por primera vez bajo la dirección del técnico italiano Stefano Pioli en la temporada 2024-2025, cuando participó en 5 partidos y dio una asistencia de gol a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Haqawi tendrá que aprovechar esa confianza, no solo con el primer equipo, sino también siendo la primera estrella del equipo Sub-21 en la Joway League de Élite, y el comienzo será a partir del partido ante el Al-Jabalain.