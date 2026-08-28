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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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La apuesta de Postecoglou y los subcampeones goleadores: 5 talentos que merecen verse en la segunda jornada de la J-League Elite

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
A. Postecoglou
S. Haqawi
Arabia Saudita
Australia

Nuevas jóvenes estrellas que se espera destaquen en la Liga Saudí sub-21

La afición del fútbol saudí tiene una cita con jóvenes talentos, con el inicio de la segunda jornada de las competiciones de la temporada actual 2026-2027, en el torneo de la Liga Joy de Élite (la Liga Saudí sub-21).

Los partidos de la segunda jornada de la Liga Joy de Élite se disputan el domingo y el lunes 30 y 31 de agosto en curso, con el aplazamiento del encuentro entre el Al Hazem, campeón defensor, y el Al Watan, recién ascendido, hasta enero del próximo año.

  • سعد حقوي لاعب فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

    La apuesta de Postecoglou

    La jornada será testigo del primer partido del Al-Nassr en la temporada actual, cuando reciba al Al-Jabalain en la capital saudí, Riad, después de que su primer encuentro ante el Al-Watan se aplazara hasta el próximo 18 de diciembre.

    El debut del Al-Nassr en la Joway League de Élite significará volver a ver a algunas de las estrellas que brillaron la temporada pasada, hasta el punto de quedar muy cerca del primer equipo, y a la cabeza de ellos, Saad Haqawi.

    Haqawi tuvo una destacada actuación con el Al-Nassr Sub-21 la temporada pasada de la Joway League de Élite, pero no fue la primera estrella del equipo, ante la presencia de algunos nombres de peso, como Abdulmalik Al-Jaber y Haidar Abdulkarim.

    Y con la salida de este dúo de la lista del "Al-Alami" en la nueva temporada de la liga saudí Sub-21, Haqawi pasó a tener un papel mayor, especialmente ante el rol del que ha empezado a disfrutar con el primer equipo.

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    Haqawi fue uno de los jugadores elegidos por el técnico australiano Ange Postecoglou dentro de la expedición del primer equipo del Al-Nassr en la concentración de pretemporada en Portugal antes del inicio de la nueva campaña, y participó en algunos partidos.

    Y con el arranque de la temporada, el jugador de 20 años se convirtió en un elemento fijo en la convocatoria del Al-Nassr en los tres partidos que disputó en la Roshn League, pese a no haber tenido minutos, además de participar como suplente en el partido ante el Al-Diriyah en la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

    Parece claro que Postecoglou apuesta por volver a pulir el talento de Haqawi, después de que acaparara las miradas por primera vez bajo la dirección del técnico italiano Stefano Pioli en la temporada 2024-2025, cuando participó en 5 partidos y dio una asistencia de gol a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

    Haqawi tendrá que aprovechar esa confianza, no solo con el primer equipo, sino también siendo la primera estrella del equipo Sub-21 en la Joway League de Élite, y el comienzo será a partir del partido ante el Al-Jabalain.

    • Anuncios
  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asem Mohamed

    Y un talento como el de Haqawi no puede aparecer y brillar sin un delantero capaz de transformar en goles las ocasiones claras que él genera, y eso es lo que garantizará Asem Mohamed.

    Asem fue el máximo goleador del Al-Nassr la temporada pasada en la Liga de Élite Joue, donde aprovechó la magia de los jugadores habilidosos que lo rodeaban, y logró marcar 10 goles a lo largo de la temporada.

    Es cierto que jugadores del valor de Haidar Abdulkarim y Abdulmalek Al-Jaber han sido dados de baja de la lista, algo que podría afectarle, pero el equipo cuenta con otros talentos que podrían proporcionarle ocasiones peligrosas, como el propio Saad Haqawi, así como Abdulrahman Sufyani.

    Asem Mohamed tendrá que mantener su brillo ofensivo por segunda temporada consecutiva, con la esperanza de llamar la atención de Postecoglou y sumarse a la lista del primer equipo, que necesita otro delantero junto a Cristiano Ronaldo, Abdullah Al-Hamdan y Mohamed Maran.

  • عمار الغامديx/ittihad_fr

    Ammar Al-Ghamdi

    Y hablando de goleadores, el inicio de esta misma jornada supondrá una oportunidad de oro para Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, de estrenar su cuenta goleadora en la nueva temporada de la Liga Joi de Élite, después de no haberlo conseguido en la primera jornada.

    El Al-Ittihad comenzó la nueva temporada de la Liga Saudí sub-21 con un empate sin goles ante el Damac, el único empate de la competición hasta el momento, en el que Al-Ghamdi no logró marcar.

    Sin embargo, la tarea podría parecer más sencilla esta vez, sobre todo teniendo en cuenta que el Al-Ittihad se enfrentará al Al-Tadamun, recién ascendido a la Liga Joi de Élite, que sufrió la peor derrota en la historia de la competición ante el Al-Ittifaq por 10-1 en la primera jornada.

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    La derrota histórica del Al-Tadamun colocó a Mohamed Al-Issa, delantero del Al-Ittifaq, en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga Joi de Élite tras la primera jornada, después de anotar 4 goles, algo que Al-Ghamdi intentará repetir y aprovechar.

    La tarea de Al-Ghamdi no solo parece sencilla por la situación del rival, sino también por su gran brillantez la temporada pasada, cuando llegó a marcar 14 goles, de los cuales 4 fueron en 4 partidos de las fases eliminatorias, lo que refleja su elevada capacidad.

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  • Enrás

    Al-Ghamdi no fue el único decisivo en las rondas eliminatorias, ya que fue superado por el caboverdiano Jefferson Ramos, conocido como "En Ras", delantero del Al-Fateh, que marcó 6 goles en esas rondas.

    Los seis goles de En Ras llevaron al Al-Fateh a la final, la única ronda en la que el jugador africano no marcó, y su equipo cayó ante el Al-Hazem por un resultado de 1-3.

    En Ras continuó con su gran nivel al inicio de la nueva temporada, marcando 3 goles en la amplia victoria que logró el Al-Fateh sobre el Al-Ansar por seis goles a cero en la primera jornada.

    Este triplete situó al delantero caboverdiano en el segundo puesto de la lista de goleadores de la Liga de Élite Roshn tras el final de la primera jornada, a un solo gol de Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq.

    En Ras busca mantener este gran momento que no se ha detenido desde la temporada pasada, cuando su equipo dispute una difícil prueba ante el Al-Ahli, en el estadio de este último en Yeda.

  • Ziad Aba

    La prueba no será difícil solo para Al-Fateh, sino también para En-Nesyri, ya que se enfrentará en un duelo individual con quien comparte con él el segundo puesto de máximos goleadores de la Liga saudí sub-21, Ziyad Aba, extremo del Al-Ahli.

    Aba marcó un hat-trick que llevó al Al-Ahli a vencer al Al-Feiha por 3-1, para compartir el segundo puesto de goleadores con En-Nesyri, a un gol de Mohammed Al-Aissa, estrella del Al-Ettifaq.

    Aba se ha convertido en la gran esperanza de la afición del Al-Ahli en la nueva temporada tras un destacado debut, ya que la afición confía en él para evitar repetir la temporada pasada, en la que el equipo terminó en el decimoquinto puesto.

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    Es cierto que el brasileño Ricardo Matías logró destacar durante la segunda mitad de la temporada pasada, y marcó varios goles importantes, pero la presencia de Ziyad Aba como talento saudí será más beneficiosa para el Al-Ahli y para Arabia Saudita en el futuro.

    Sin embargo, la tarea del joven extremo saudí de mantener su brillante nivel no será sencilla, especialmente porque el Al-Fateh es uno de los seis equipos que no encajaron goles en la primera jornada de la Roshn Saudi League de élite, lo que demuestra su solidez defensiva.