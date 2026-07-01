Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó casi todo su tiempo en el banquillo del Parc des Princes, ya que Luis Enrique prefirió reconvertir a Ousmane Dembélé en un «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Así pues, los grandes equipos no se peleaban por ficharlo este verano, y menos por la absurda cifra de 75 millones de euros. Con esta venta, el PSG ha recaudado más de la mitad del dinero que necesita para fichar a Yan Diomande, un jugador que sí mejorará su ataque. Nota: A+

Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, mantiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. De nuevo: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería dar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, pareció el nacimiento de una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. En París ocurrió lo mismo: pese a la calidad de sus delanteros, Ramos era solo un revulsivo. Ahora, por fin, podrá ser el protagonista. Ahora será la punta de lanza de un nuevo Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del mundo. La presión para justificar su precio será enorme, pues la cifra es astronómica para la Serie A. Te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A