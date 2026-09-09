Anadolu Agency
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La alegría de Gasperini con Dybala. El técnico de la Roma afirma que la superestrella argentina hace que los giallorossi sean imparables en Europa
Gasperini prepara a la Roma para su regreso a la Champions League
El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, expresó su enorme orgullo mientras su equipo se prepara para regresar a la Liga de Campeones contra el Fenerbahce en Estambul. En su rueda de prensa previa al partido, el técnico italiano señaló que, aunque la Roma ha rendido admirablemente en la Europa League en los últimos años, la jornada inaugural de la Liga de Campeones siempre genera una ilusión especial.
Gasperini reconoció que enfrentarse al conjunto turco supone un desafío novedoso, ya que los dos clubes han tenido pocas oportunidades de cruzarse.
"La Roma lleva años ausente de la Liga de Campeones, pero lo ha hecho bien en la Europa League", declaró Gasperini. "La primera jornada siempre despierta curiosidad".
- PS Images
El entrenador elogia el extraordinario estado de forma de Dybala
Gasperini se centró especialmente en Paulo Dybala, colmando de elogios al delantero argentino por su impacto al inicio de la temporada y su consistencia física. Dybala ha disfrutado de un brillante arranque de campaña, consolidándose como el punto de referencia del ataque de la Roma.
El entrenador subrayó que el estado de forma de Dybala representa su nivel más alto de los últimos años, elevando directamente a toda la plantilla.
«Dybala está demostrando su valía», dijo Gasperini. «El nivel que ha alcanzado a estas alturas de la temporada es el mejor que ha visto en las últimas temporadas. Tiene una consistencia extraordinaria y, con él, somos más fuertes».
Gasperini advierte de que no hay que subestimar al Fenerbahce
Al referirse al rival, Gasperini exigió el máximo respeto hacia el Fenerbahce y advirtió de que el gigante turco cuenta con una plantilla lo suficientemente amplia como para afrontar ausencias importantes. A pesar de que Marco Asensio y Matteo Guendouzi no estarán disponibles para el equipo local, Gasperini espera una prueba física y táctica muy exigente en Estambul.
Pidió a sus jugadores que mantengan la confianza en sus propias capacidades, sin perder la concentración en ningún momento del encuentro.
«Debemos tener un gran respeto por nuestros rivales», señaló Gasperini. «El Fenerbahce tiene una plantilla muy amplia; no pagará caro las ausencias de Asensio y Guendouzi. Nos enfrentaremos a un Fenerbahce muy fuerte».
- IPA Sport
La profundidad de plantilla, esencial ante un calendario cargado
Con un calendario cargado a la espera de la Roma tras el parón internacional, Gasperini destacó el papel fundamental que desempeñarán las rotaciones de la plantilla y los cambios. Se mostró satisfecho con el trabajo del club en verano y señaló que ahora el banquillo ofrece flexibilidad táctica sin comprometer la calidad.
La Roma afronta la eliminatoria de la Champions League con el objetivo de mantener su impulso inicial en todas las competiciones.
«Los cambios son cruciales», añadió Gasperini. «Este año tenemos la oportunidad de dar minutos a más jugadores e introducir nuevas soluciones sin perder calidad».
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