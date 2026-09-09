El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, expresó su enorme orgullo mientras su equipo se prepara para regresar a la Liga de Campeones contra el Fenerbahce en Estambul. En su rueda de prensa previa al partido, el técnico italiano señaló que, aunque la Roma ha rendido admirablemente en la Europa League en los últimos años, la jornada inaugural de la Liga de Campeones siempre genera una ilusión especial.

Gasperini reconoció que enfrentarse al conjunto turco supone un desafío novedoso, ya que los dos clubes han tenido pocas oportunidades de cruzarse.

"La Roma lleva años ausente de la Liga de Campeones, pero lo ha hecho bien en la Europa League", declaró Gasperini. "La primera jornada siempre despierta curiosidad".