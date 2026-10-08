La alarma de Lobotka: «Jugamos demasiado, el calendario es agotador. Al fin y al cabo somos humanos. Pueden pagarte lo que quieran, pero el estrés es tuyo y te lesionas»

«He jugado cuatro partidos en diecisiete días y uno de ellos fue con las Islas Feroe sobre una superficie de juego diferente, igual que el clima. Ese partido lo noté bastante. Aunque me pagan muy bien por jugar, sigo siendo un ser humano. Siento el cansancio físico y también el de los vuelos. Aunque juegue solo una hora y luego me cambien, ese desgaste físico sigue siendo importante».





«Alguien podría decir que el parón de selecciones ayuda. Vale, pero luego hay 9 partidos con el Napoli antes de volver a jugar con la selección. Jugamos cada tres días, el calendario es agotador. Pueden pagarte lo que quieran, pero el estrés es tuyo, de tu cuerpo. Basta con ver cuántos futbolistas están lesionados y cuántos se han hecho daño durante los compromisos con sus respectivas selecciones. Nosotros, como Eslovaquia, no tenemos 40 o 50 futbolistas que puedan rotar en las convocatorias. Se puede hacer muy poco, solo tienes que esperar estar siempre sano y no lesionarte».