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Adhe Makayasa

Traducido por

La afición del Real Madrid abucheó a Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Aurélien Tchouameni, mientras que el gol de Jude Bellingham ante el Oviedo quedó en segundo plano

K. Mbappe
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Real Oviedo
Vinicius Junior
Real Oviedo
J. Bellingham
A. Tchouameni

La victoria por 2-0 del Real Madrid sobre el Oviedo se vio empañada por un ambiente tóxico, ya que los aficionados abuchearon a sus propias estrellas tras perder el título de Liga. Los goles de Gonzalo García y Jude Bellingham aseguraron el triunfo, pero la noche quedó marcada por los pitos a Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en medio de protestas contra la presidencia.

  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El ambiente en el Bernabéu se vuelve tóxico

    El Madrid venció a un Oviedo resignado, pero la victoria se sintió vacía ante disturbios en las gradas. Desde el inicio se notó tensión: aficionados desplegaron pancartas pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, retiradas por la fuerza poco después del arranque. A pesar del marcador, la floja actuación no calmó a la afición, aún dolida por perder la liga ante el Barcelona una semana antes.

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  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Las leyendas disfrutan de un respiro excepcional

    Mientras la plantilla actual sufría la ira de las gradas, el ambiente cambió brevemente para rendir homenaje a los iconos del fútbol que se marchan. En un gesto unánime, el público del Bernabéu ovacionó de pie a Santi Cazorla, del Oviedo, y a Dani Carvajal, del Madrid, por sus brillantes carreras. Sin embargo, el entrenador interino Álvaro Arbeloa permaneció sentado durante un partido táctica y anímicamente descoordinado.

  • Malestar en Madrid

    La ira de la afición se centró en los «Galácticos», y Mbappé, que entró en la segunda parte, fue el más criticado. Tchouameni y Vinicius también fueron blanco de duras críticas, y el primero sigue bajo escrutinio por su reciente altercado con Federico Valverde. El ambiente hostil eclipsó las contribuciones de Bellingham y del impresionante Gonzalo, lo que evidencia que el club está en crisis y afrontará un verano de gran incertidumbre sobre su rumbo deportivo.

  • Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Se avecina la remodelación de verano

    El Real Madrid cerrará este decepcionante capítulo dentro de diez días, cuando reciba al Athletic de Bilbao en el Bernabéu en la última jornada de La Liga. Ahora, la directiva debe decidir el futuro de Gonzalo, joven promesa de la cantera, que probablemente sea cedido pese a ser el mejor de la noche. Con la temporada casi acabada, el club debe reconstruir la relación entre jugadores, presidencia y afición de cara a un verano decisivo.

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