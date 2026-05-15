La afición del Real Madrid abucheó a Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Aurélien Tchouameni, mientras que el gol de Jude Bellingham ante el Oviedo quedó en segundo plano

La ira de la afición se centró en los «Galácticos», y Mbappé, que entró en la segunda parte, fue el más criticado. Tchouameni y Vinicius también fueron blanco de duras críticas, y el primero sigue bajo escrutinio por su reciente altercado con Federico Valverde. El ambiente hostil eclipsó las contribuciones de Bellingham y del impresionante Gonzalo, lo que evidencia que el club está en crisis y afrontará un verano de gran incertidumbre sobre su rumbo deportivo.