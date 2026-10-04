Getty Images Sport
Traducido por
La AFC propone una nueva Liga de Naciones para transformar la clasificación para el Mundial y la Copa Asiática a partir de 2030
La AFC detalla el borrador de su propuesta para una Nations League bienal
La Confederación Asiática de Fútbol ha esbozado planes preliminares para poner en marcha una Liga de Naciones de la AFC cada dos años a partir de 2030. Según documentos preliminares a los que ha tenido acceso ESPN, una propuesta presentada a las asociaciones miembro detalla un sistema de tres divisiones compuesto por las 47 naciones miembro de Asia, con 18 equipos en cada una de las dos primeras divisiones y once equipos en la tercera.
La competición agilizará directamente las vías de clasificación tanto para la Copa del Mundo de la FIFA como para la Copa Asiática de la AFC.
Según la propuesta, se rechazó un torneo independiente debido a los costes operativos y a la saturación del calendario.
- Xinhua
La clasificación directa para el Mundial, ligada al rendimiento en la Tier 1
En las ediciones alineadas con el Mundial, a partir de 2032-33, los equipos de la primera categoría disputarán seis partidos en casa y seis fuera, y los seis primeros clasificados obtendrán la clasificación automática para el Mundial. Los equipos que terminen del séptimo al décimo puesto entrarán en un playoff de todos contra todos por las plazas restantes.
El ascenso y el descenso automáticos se aplicarán a los dos primeros y a los dos últimos clasificados de cada división.
En un comunicado oficial publicado el 21 de diciembre de 2025, el secretario general de la AFC, Datuk Seri Windsor John, destacó el valor estratégico de la medida. «Con la introducción de una plataforma de competición estructurada durante las ventanas de la FIFA, nuestro objetivo es garantizar un acceso constante a partidos de alta calidad», afirmó John. «Existe un gran interés y una demanda creciente por parte de los socios comerciales por una competición al estilo de la Nations League».
Torneo piloto previsto para el periodo de transición 2028-29
Para facilitar una transición estructural fluida, la AFC ha propuesto un torneo piloto de prueba durante 2028-29. Los resultados de los clasificatorios conjuntos preliminares determinarán la ubicación en cada división en lugar de la clasificación de la FIFA, lo que garantizará un acceso equitativo para todas las asociaciones.
Las ediciones alineadas con la Copa Asiática, a partir de 2030, harán que todos los equipos de la primera división y los seis mejores clasificados de la segunda división aseguren plazas automáticas para el torneo continental.
Los ocho mejores clasificados de la primera división avanzarán a una fase eliminatoria para decidir un campeón absoluto.
- NurPhoto
La confederación avanza para finalizar el calendario de implementación
La AFC presentará el plan detallado a los comités pertinentes y a las federaciones miembro para ultimar el marco de la competición. La iniciativa pretende eliminar las complejidades logísticas y, al mismo tiempo, ofrecer enfrentamientos por niveles en todas las ventanas internacionales de la FIFA.
Una edición piloto en 2028-29 establecerá las clasificaciones por categorías antes del lanzamiento oficial.
El primer ciclo de la Liga de Naciones alineado con el Mundial está programado para 2032-33.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias