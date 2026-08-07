La AFA respalda a Gianni Infantino después de que la FIFA abandone la propuesta de 20.000 millones de dólares para el Mundial

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ha elogiado a la FIFA por reconocer sus errores. Señaló que todo el proceso debería haberse gestionado de una manera completamente distinta desde el principio.

En una carta abierta dirigida a Infantino, Tapia escribió: "En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a usted, querido presidente, y por su estimada mediación al Comité Ejecutivo de la FIFA, para expresar nuestro respaldo al trabajo realizado durante los últimos 10 años, centrado en el desarrollo del fútbol en todo el mundo y en la fortaleza institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente".

"Con respecto a los acontecimientos recientes, que ahora son de conocimiento público, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar una propuesta que, desde el principio, generó mucha más incertidumbre que certezas dentro de la familia del fútbol.

"Por eso, merece la pena destacar el reconocimiento de los errores cometidos durante ese proceso y la disculpa expresada en el reflexivo mensaje enviado a las 211 asociaciones miembro de la FIFA".