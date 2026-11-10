En cuanto a los rumores sobre su futuro, Zubimendi aseguró que no ha gastado ni una pizca de energía en seguir lo que se publica, pues está centrado en intentar hacerse con un puesto en el once, participar y competir por el título de la Premier League, en la que considera que el Arsenal avanza por buen camino, recalcando que no se ha puesto en contacto con ninguna parte.

En respuesta a las informaciones que hablaban de que estaba cerca del Atlético de Madrid, mostró su sorpresa ante algunas de las cosas que publican los medios, al considerar que la llegada del mercado de fichajes invernal puede explicar la aparición de las especulaciones, pero que ello no justifica difundir información sin la suficiente cautela, por respeto a los clubes para los que juegan los futbolistas.

Añadió que, en efecto, había leído que su traspaso al Atlético estaba próximo, pero que eso "está muy lejos de la realidad".

No ocultó su malestar por estas noticias, explicando que las informaciones aparecen y luego se olvidan rápidamente si no se cumplen, sin que quienes las publican asuman sus consecuencias, algo que a veces lo coloca en una situación en la que se ve obligado a entrar en la plataforma "X" para saber qué se ha publicado exactamente, de modo que pueda responder a los mensajes y preguntas de sus allegados.

Sobre el hecho de que se hablara menos de la necesidad del Real Madrid de contar con sus servicios tras la mejora de los resultados del equipo, dijo que lo entiende, al tratarse de algo propio de la naturaleza del fútbol y del cambio de las circunstancias y los intereses mediáticos, subrayando al mismo tiempo que es feliz con su vida en Londres.

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