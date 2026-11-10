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La advertencia de Arteta se convierte en realidad: Zubimendi, ante la pregunta del Real y el Atlético

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Martín Zubimendi
M. Arteta
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La estrella de la Roja entre el apuro londinense y los rumores madridistas

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Los cálculos del mercado de fichajes cambian rápidamente con cada variación en la situación de los jugadores dentro de sus clubes, lo que ha convertido a Martín Zubimendi en centro de especulaciones durante el último periodo, después de pasar de participar con regularidad con el Arsenal a conformarse con minutos limitados, en medio de informaciones que lo vincularon con el Real Madrid y luego con el Atlético de Madrid.

Y pese a su sonrisa permanente y a su empeño por mantenerse alejado de los focos, el centrocampista español no ocultó su malestar por esos informes, según una entrevista que concedió al diario Marca, en la que reveló mucho sobre su vida, su personalidad y sus aspiraciones de futuro.

Zubimendi se incorporó a la lista de la selección de España en el parón internacional de este mes de noviembre, en el que los campeones del mundo se preparan para disputar sus dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA ante la República Checa e Inglaterra, el próximo jueves y domingo respectivamente.

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  • Advertencia de Arteta: "Es algo que nunca había experimentado"

    Habló sobre su escasa participación en la actualidad con el Arsenal y dijo: "Bueno, estoy tranquilo y contento con la forma en que estoy afrontando esta situación. Es algo que no había experimentado antes, y creo que también aprendemos de estas situaciones. Además, en momentos como estos necesitamos a quienes nos rodean más que nunca, y están ahí para apoyarnos".

    Afirmó que este periodo le ha hecho descubrir cosas sobre sí mismo, siendo la más importante, declaró: "Soy paciente. Cuando juegas muchos minutos y luego tu rol cambia a jugar menos, soy capaz de ver el lado positivo. Creo que todo pasa, pues así como me ocurrió el año pasado cuando jugué casi todo, esto puede cambiar muy rápido".

    Añadió que no quiere atribuir su escasa participación únicamente al aspecto físico, pero reconoció que el cansancio fue uno de los posibles factores la temporada pasada, que presenció nuevas experiencias y una enorme cantidad de minutos, junto a otras razones. También reveló que había pensado en recurrir a ayuda psicológica, pero que hasta ahora no ha acudido a ella.

    En cuanto a su relación con Mikel Arteta, Zubimendi dijo que habló con el entrenador al inicio de la temporada, cuando le explicó su plan y le advirtió de la llegada de nuevos fichajes, y del reparto de los minutos de juego entre todos los jugadores, asegurando que comprende la ferocidad de la competencia dentro del equipo, que lo situó entre los cinco mejores clubes de Europa, ante la abundancia de elementos destacados y los nuevos fichajes en su posición.

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  • Rumores en el Atlético y el enfriamiento del interés del Real Madrid

    En cuanto a los rumores sobre su futuro, Zubimendi aseguró que no ha gastado ni una pizca de energía en seguir lo que se publica, pues está centrado en intentar hacerse con un puesto en el once, participar y competir por el título de la Premier League, en la que considera que el Arsenal avanza por buen camino, recalcando que no se ha puesto en contacto con ninguna parte.

    En respuesta a las informaciones que hablaban de que estaba cerca del Atlético de Madrid, mostró su sorpresa ante algunas de las cosas que publican los medios, al considerar que la llegada del mercado de fichajes invernal puede explicar la aparición de las especulaciones, pero que ello no justifica difundir información sin la suficiente cautela, por respeto a los clubes para los que juegan los futbolistas.

    Añadió que, en efecto, había leído que su traspaso al Atlético estaba próximo, pero que eso "está muy lejos de la realidad".

    No ocultó su malestar por estas noticias, explicando que las informaciones aparecen y luego se olvidan rápidamente si no se cumplen, sin que quienes las publican asuman sus consecuencias, algo que a veces lo coloca en una situación en la que se ve obligado a entrar en la plataforma "X" para saber qué se ha publicado exactamente, de modo que pueda responder a los mensajes y preguntas de sus allegados.

    Sobre el hecho de que se hablara menos de la necesidad del Real Madrid de contar con sus servicios tras la mejora de los resultados del equipo, dijo que lo entiende, al tratarse de algo propio de la naturaleza del fútbol y del cambio de las circunstancias y los intereses mediáticos, subrayando al mismo tiempo que es feliz con su vida en Londres.

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  • La oportunidad de la final del Mundial y el Balón de Oro

    Volviendo a su participación en la final del Mundial pese a no haber disputado ningún partido anterior en el torneo, Zubimendi explicó que esperaba tener una oportunidad, aunque fuera de unos pocos minutos, mientras que ya había participado en la fase de grupos de la Eurocopa.

    Afirmó que estar sobre el césped durante los goles de Mikel Oyarzabal y Ferran Torres es uno de esos momentos que guardará toda su vida, además de ayudarle a superar parte de la amargura de su ausencia anterior.

    Sobre el estatus del jugador español, consideró que la selección de su país vive una etapa destacada y que sus futbolistas gozan de un gran reconocimiento gracias a sus logros, mientras describió el Balón de Oro como lo máximo a lo que puede aspirar un jugador a nivel individual, pese a que depende de la votación subjetiva de personas distintas.

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  • La bendición de jugar junto a Rodri

    También calificó de "bendición" jugar junto a Rodri en la selección, señalando que su compañero fue un elemento decisivo en los títulos conseguidos por el equipo y que contribuyó a los trofeos que posee, consciente de que es un jugador de talla mundial y el mejor en su posición.

    En cuanto a la racha de partidos sin derrota antes del duelo frente a la República Checa, aseguró que la selección española lo afronta como un partido más, aunque sea una oportunidad para seguir ampliando la racha, explicando que hablar de los números no preocupa demasiado a los jugadores dentro del vestuario, sino que es el entrenador quien se encarga de recordarles lo que han logrado y lo que pueden alcanzar.

    Zubimendi concluyó reafirmando su esperanza de permanecer en el Arsenal hasta el final de la temporada, subrayando su felicidad en el club, con el que está ligado por un contrato que se extiende hasta el año 2030.

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