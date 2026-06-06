AFP
Traducido por
La actividad de Mason Greenwood en redes sociales sugiere que quiere fichar por el Fenerbaçe, después de la importante declaración sobre el traspaso hecha por el candidato a la presidencia
La promesa electoral del Fenerbaçe pone a Greenwood en el punto de mira.
La pugna por fichar a Greenwood da un nuevo giro: Safi, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, afirma haber alcanzado un acuerdo con el delantero del Marsella, según Fabrizio Romano. El jugador de 24 años es pieza clave de su campaña y el acuerdo podría cerrarse si gana las elecciones.
- AFP
Safi afirma que el acuerdo ya está cerrado
Safi afirmó tener confianza en fichar al exjugador del Manchester United y declaró: «Hemos llegado a un acuerdo con Mason Greenwood que será válido hasta junio de 2030 si gano las elecciones».
Romano añade que, si gana, fichará a Luis Suárez del Sporting CP, aunque aún no hay acuerdo sobre el traspaso y Safi esperará a ser elegido para presentar una oferta formal.
Greenwood alimenta los rumores en Internet
Aunque los rumores de traspasos que involucran a candidatos presidenciales suelen descartarse como campaña electoral, Greenwood ha avivado el debate. El delantero ha dado «me gusta» y seguido las cuentas de Safi en redes, lo que indica interés en fichar por la Super Lig este verano.
Su futuro en Francia parece incierto pese a sus 16 goles la temporada pasada, y el director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, ha insinuado que podría ser vendido ante una oferta adecuada.
- AFP
El resultado de las elecciones podría determinar el desenlace de la transferencia.
La atención está en las elecciones del presidente del F. C. Barcelona, pues las aspiraciones de Safi dependen de ganar. El club no es el único interesado en Greenwood; la Roma también lo sigue. Pero la participación del equipo turco en la Liga de Campeones y la propuesta avanzada de Safi podrían darle ventaja si triunfa en los comicios. El Manchester United se beneficiaría de una cláusula de venta si el Marsella acepta el traspaso.