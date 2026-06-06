Safi afirmó tener confianza en fichar al exjugador del Manchester United y declaró: «Hemos llegado a un acuerdo con Mason Greenwood que será válido hasta junio de 2030 si gano las elecciones».

Romano añade que, si gana, fichará a Luis Suárez del Sporting CP, aunque aún no hay acuerdo sobre el traspaso y Safi esperará a ser elegido para presentar una oferta formal.