L'Equipe - Tras el caso Balogun, Francia pide a la FIFA anular la amarilla a Olise vs. Paraguay: ¿qué pasa?

Por ello, la Federación Francesa solicitó a la comisión disciplinaria de la FIFA revisar el incidente, reconocer la conducta del jugador paraguayo y el error arbitral. Francia pide el mismo trato que recibió Balogun, caso único en Mundiales desde la introducción de las tarjetas en México 1970: Desde entonces, nunca se había suspendido una sanción por expulsión, salvo en 1962, cuando el comité organizador del torneo en Chile, presionado por la Federación Brasileña, permitió a Garrincha jugar la final contra Checoslovaquia pese a la sanción previa.