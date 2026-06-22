Las declaraciones «contradicen en gran medida los valores del grupo», informó el periódico el domingo por la noche. Piden disculpas «al futbolista afectado y a todo su público».
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«L'Equipe» se desmarca de unas declaraciones inquietantes sobre el belga Jeremy Doku
El debate comenzó con las declaraciones de la periodista France Pierron, de 44 años. El viernes indignó a los espectadores al criticar a Doku por preferir el nacimiento de su hijo al Mundial.
«Un parto es un momento repugnante en el que el padre no sirve para nada, solo tiene un papel secundario», afirmó Pierron: «Tienes la oportunidad de participar en un Mundial. Hay cientos de futbolistas que darían todo por estar en tu lugar».
Documental: «Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo»
El internacional belga espera su primer hijo con su pareja, Shireen. La fecha prevista para el parto coincide con la fase eliminatoria del Mundial. «Si me preguntan qué deseo, es claro: nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo», afirmó Doku.
Según la prensa, la Federación Belga estudia fletar un jet privado para que viaje de Seattle a Londres (9 horas) y regrese a tiempo. Bélgica conocerá su pase a la siguiente ronda el sábado, tras enfrentar a Nueva Zelanda.