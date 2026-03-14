Kylian Mbappé y Jude Bellingham siguen sin estar disponibles en la convocatoria del Real Madrid para el partido contra el Elche

La enfermería de Valdebebas está a rebosar en el peor momento posible para los blancos. La convocatoria oficial del club para la visita del Elche confirmó los peores temores de los madridistas: Mbappé, Bellingham, Rodrygo y Éder Militão siguen sin estar disponibles. De hecho, la columna vertebral del equipo se ha visto gravemente mermada en las últimas semanas, lo que deja a Arbeloa con un rompecabezas que resolver tanto en defensa como en ataque.

La situación defensiva es especialmente grave. Más allá de las bajas de larga duración de David Alaba y Ferland Mendy, la plantilla también echa en falta a Álvaro Carreras y Dani Ceballos. Raúl Asencio ha sido el último en caer tras sufrir molestias musculares, lo que deja la zaga increíblemente mermada justo cuando el club entra en la recta final de la temporada.