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Kylian Mbappé y José Mourinho son «la combinación perfecta», afirma una exestrella de Francia y el Chelsea, quien espera que el nuevo técnico construya el sistema del Real Madrid en torno al delantero
Mourinho vuelve al Bernabéu
El técnico portugués ha regresado a la capital española tras firmar un contrato de tres años, hasta junio de 2029, después de pagar 15 millones de euros de cláusula al Benfica. Mourinho dirigirá los entrenamientos del primer equipo desde el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada. Su principal objetivo será sacar el máximo rendimiento al delantero francés, que vivió una frustrante segunda temporada sin títulos pese a marcar 42 goles en todas las competiciones.
- AFP
Malouda prevé un cambio táctico
Se espera que el legendario entrenador sitúe a Mbappé, máximo goleador de la Liga de Campeones y de La Liga la temporada pasada, en el centro de su proyecto deportivo para recuperar el dominio nacional.
En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas del Mundial, Malouda afirmó: «Tienen la misma mentalidad: quieren demostrar que son los mejores y comparten intereses.
«Mourinho puede aportar orden al Real Madrid. Ahora es un técnico distinto, sabe que debe conectar con Mbappé y construirá un sistema a su medida para que lideren el equipo. Además, ambos adoran el fútbol.
«Comparten la misma pasión y dedicación por el fútbol. Lo que les hace felices son los resultados, y los resultados significan ganar trofeos. Ese es el objetivo común que tienen».
El Madrid va a realizar importantes inversiones este verano
La reestructuración táctica debe resolver la falta de cohesión creativa que dejó la marcha de Luka Modric en 2025. Para ello, el club fichó a Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Marc Cucurella y Denzel Dumfries.
Malouda añadió: «Los fichajes muestran que han reflexionado sobre esta temporada. Mourinho tiene la experiencia para solucionar los problemas. Con él, Mbappé podrá marcar goles, liderar y levantar trofeos. Son la combinación perfecta».
- AFP
La reorganización de pretemporada comienza con rapidez
Mourinho afronta de inmediato el reto de integrar una plantilla de estrellas en un verano cargado de compromisos. La junta directiva busca cerrar los fichajes clave antes del inicio de La Liga el fin de semana del 15 de agosto.