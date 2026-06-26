Kylian Mbappé y José Mourinho son «la combinación perfecta», afirma una exestrella de Francia y el Chelsea, quien espera que el nuevo técnico construya el sistema del Real Madrid en torno al delantero

Se espera que el legendario entrenador sitúe a Mbappé, máximo goleador de la Liga de Campeones y de La Liga la temporada pasada, en el centro de su proyecto deportivo para recuperar el dominio nacional.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas del Mundial, Malouda afirmó: «Tienen la misma mentalidad: quieren demostrar que son los mejores y comparten intereses.

«Mourinho puede aportar orden al Real Madrid. Ahora es un técnico distinto, sabe que debe conectar con Mbappé y construirá un sistema a su medida para que lideren el equipo. Además, ambos adoran el fútbol.

«Comparten la misma pasión y dedicación por el fútbol. Lo que les hace felices son los resultados, y los resultados significan ganar trofeos. Ese es el objetivo común que tienen».