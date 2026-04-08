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Tah-MbappeGetty
Muhammad Zaki

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Kylian Mbappé sufrió un feo corte en la pierna tras una entrada con los tacos por delante de Jonathan Tah, mientras que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, insiste en que el defensa del Bayern de Múnich merecía la tarjeta roja

K. Mbappe
Real Madrid
J. Tah
Real Madrid vs Bayern Múnich
Bayern Múnich
Liga de Campeones
Álvaro Arbeloa

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se enfureció al ver cómo su delantero estrella, Kylian Mbappé, era objeto de una entrada tardía durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado el martes contra el Bayern de Múnich. El técnico español insistió en que el defensa del Bayern de Múnich, Jonathan Tah, debería haber sido expulsado por una entrada con los tacos por delante que dejó al francés con un corte visible en la pierna.

  • Las secuelas de la derrota: el Madrid, indignado por la entrada de Tah que quedó sin castigo

    Tras la derrota por 2-1 del Real Madrid ante el Bayern de Múnich, Arbeloa no ocultó su frustración por una polémica entrada sobre su delantero estrella. Se vio a Tah derribar a Mbappé con una dura entrada con los tacos por delante, pero el defensa solo recibió una tarjeta amarilla por la acción. La decisión enfureció a los locales, sobre todo teniendo en cuenta las marcas físicas que quedaron en la pierna de Mbappé, y El Chringuito compartió una imagen en la que se veía un aparente corte y un gran desgarro en su calcetín.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Arbeloa critica el arbitraje tras el susto por la lesión de Mbappé

    En declaraciones a «Marca» tras el pitido final, Arbeloa expresó su incredulidad ante la actuación arbitral. «No entiendo por qué no se expulsó al jugador del Bayern [Tah] por la falta que cometió contra Mbappé. Son decisiones difíciles de entender», afirmó el técnico madridista.

    La noche fue de mal en peor para el gigante español, ya que no solo perdió el partido, sino que también vio cómo un centrocampista clave quedaba descartado para el partido de vuelta. Aurélien Tchouameni recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro, lo que garantiza su suspensión para el decisivo partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles. Arbeloa reconoció la importancia de la ausencia del francés, pero se mostró optimista respecto a la profundidad de su plantilla. «Es una gran pérdida por la tarjeta que le mostró el árbitro, pero confiamos en nuestros suplentes», añadió.

  • El lado positivo de Mbappé

    Aunque la entrada de Tah causó gran inquietud en el banquillo madridista, Mbappé pudo seguir jugando y acabó encontrando el fondo de la red para recortar distancias. A pesar de la derrota, el francés logró alcanzar un hito personal al marcar su decimocuarto gol en la actual temporada de la Liga de Campeones. Este tanto le mantiene en la lucha por batir el récord de Cristiano Ronaldo de 17 goles en una sola campaña europea. Por lo demás, fue una noche difícil para el gigante español. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane, uno en cada parte, dieron al equipo de Vincent Kompany una ventaja crucial de cara al partido de vuelta en el Allianz Arena.

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    Sigue habiendo mucha confianza en la remontada de Múnich

    El Real Madrid cuenta con un historial legendario a la hora de remontar derrotas en la Liga de Campeones, y Arbeloa cree que sus jugadores tienen la mentalidad necesaria para acallar al público local en el Allianz Arena el próximo miércoles. El entrenador confía en el prestigio y la fortaleza de su plantilla para asegurarse una plaza en semifinales. «Si hay un equipo capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid. Somos el Real Madrid y sabemos lo difícil que es ganar allí, pero lo daremos todo», concluyó Arbeloa.

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