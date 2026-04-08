Kylian Mbappé sufrió un feo corte en la pierna tras una entrada con los tacos por delante de Jonathan Tah, mientras que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, insiste en que el defensa del Bayern de Múnich merecía la tarjeta roja

En declaraciones a «Marca» tras el pitido final, Arbeloa expresó su incredulidad ante la actuación arbitral. «No entiendo por qué no se expulsó al jugador del Bayern [Tah] por la falta que cometió contra Mbappé. Son decisiones difíciles de entender», afirmó el técnico madridista.

La noche fue de mal en peor para el gigante español, ya que no solo perdió el partido, sino que también vio cómo un centrocampista clave quedaba descartado para el partido de vuelta. Aurélien Tchouameni recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro, lo que garantiza su suspensión para el decisivo partido de vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles. Arbeloa reconoció la importancia de la ausencia del francés, pero se mostró optimista respecto a la profundidad de su plantilla. «Es una gran pérdida por la tarjeta que le mostró el árbitro, pero confiamos en nuestros suplentes», añadió.