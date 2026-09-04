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Kylian Mbappé solo está entre los tres mejores del mundo, ya que el exinternacional francés Bacary Sagna deja de lado a la superestrella del Real Madrid y a Harry Kane al nombrar a su ganador del Balón de Oro 2026
Balón de Oro 2026: Kane y Rodri, en la pelea
El título de «mejor jugador del planeta» suele recaer en alguien que conquista un título mundial en año de Mundial. Eso sitúa muy bien a las estrellas de España, después de su éxito este verano en suelo norteamericano. Rodri, que ganó el Balón de Oro en 2024, y su nuevo compañero en el Barcelona, Lamine Yamal, tendrán la vista puesta en el premio.
Kane, que marcó 61 goles con el Bayern, campeón de la Bundesliga, la temporada pasada, es otro que se ha colocado en los primeros puestos de la lista, pero se quedó sin conquistar la Champions League en 2026.
El Paris Saint-Germain logró el doblete consecutivo en ese apartado, lo que significa que Ousmane Dembele podría hacer lo mismo en la carrera por el Balón de Oro, o que un talentoso compañero en el Parque de los Príncipes podría alcanzar la cima.
¿Quién es el mejor jugador del planeta?
Sagna espera que así sea. El exdefensa del Arsenal, Manchester City y Francia, que hablaba en colaboración con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL cuando se le preguntó si su compatriota Mbappé merecería el Balón de Oro por ser actualmente el mejor jugador del mundo: «Para mí, ahora mismo, está entre los tres mejores. Ha tenido un año increíble y para mí es uno de los mejores. Pero ser delantero te da más opciones de marcar, así que más posibilidades de que la gente le mire con buenos ojos.
«Para mí, Kvara merece el Balón de Oro. Para mí, Kvara [Khvicha Kvaratskhelia] ha estado fenomenal y, siendo extremo, ha tenido un impacto enorme y una campaña exitosa. Aparte de ganar la Champions League, creo que los futbolistas estarán de acuerdo en que Kvara fue el jugador más importante de la temporada pasada.
«Por supuesto, Kylian hizo un Mundial increíble y me alegró verle marcar tantos goles, no solo porque es francés, sino porque me encanta el fútbol y cuando le veo brillar de la manera en que ha empezado la temporada, ese es su estándar, ese es su nivel y está entre los mejores jugadores. Puede que sea el mejor, el mejor jugador del mundo, pero la cuestión es: ¿qué impacto tuvo en su equipo la temporada pasada?»
¿Ganará alguna vez Mbappé el Balón de Oro?
El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar un gran título, pese a ver al delantero ‘galáctico’ Mbappe conquistar dos Trofeos Pichichi de LaLiga y sumar 90 goles en 106 partidos.
Preguntado por si el exicono de Mónaco y PSG llegará alguna vez a levantar el Balón de Oro, tras haber entrado en el top tres de esa votación solo una vez antes, otro exinternacional francés, Louis Saha, dijo recientemente a GOAL: «Es una cuestión difícil, porque está claro que quiere ganar esos trofeos. Sabe que, al ganar la Champions League, tienes más posibilidades de ganar el Balón de Oro. Sabe que esa es la manera de poner todas sus cualidades ante los mejores ojos para ser juzgado.
«Entiendo que haya presión porque ahora ya ha sido una forma casi muy controvertida de no estar en esas finales. Dejó el club que la ganó y ahora va a un club que se supone que es uno de los favoritos, y no llega a las finales.
«Empieza a generar algunas dudas en el plano personal. Digamos que, en el plano espiritual, parece un gato negro en cierto modo. Esa es la mala racha que quiere corregir lo antes posible.
«Siempre es bonito ver a alguien triunfar y alcanzar sus objetivos cuando tiene el potencial. Creo que lo merece. Al margen de que la gente critique su estilo de juego, quiere tenerlo todo.
«Cada situación tiene que girar en torno a él y esa es la prueba de los grandes. Pero a veces, si las cosas no salen, es fácil criticar. Si Cristiano no hubiera transformado todos esos trofeos que tuvo a lo largo de los años, habría estado condenado hace mucho tiempo».
Mbappé, de récord, va a por títulos
Mbappé hizo historia en el Mundial de 2026, al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la competición. Presume del mismo récord con la selección francesa y con el PSG, uno de los pesos pesados de la Ligue 1.
Ya ha firmado un hat-trick con el Real esta temporada, ante la Real Sociedad, y se espera que mantenga unos registros individuales extraordinarios mientras Jose Mourinho intenta devolver al Real Madrid a la senda de los títulos y situar a su talismánico dorsal 10 en la pelea por el Balón de Oro.
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