El Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar un gran título, pese a ver al delantero ‘galáctico’ Mbappe conquistar dos Trofeos Pichichi de LaLiga y sumar 90 goles en 106 partidos.

Preguntado por si el exicono de Mónaco y PSG llegará alguna vez a levantar el Balón de Oro, tras haber entrado en el top tres de esa votación solo una vez antes, otro exinternacional francés, Louis Saha, dijo recientemente a GOAL: «Es una cuestión difícil, porque está claro que quiere ganar esos trofeos. Sabe que, al ganar la Champions League, tienes más posibilidades de ganar el Balón de Oro. Sabe que esa es la manera de poner todas sus cualidades ante los mejores ojos para ser juzgado.

«Entiendo que haya presión porque ahora ya ha sido una forma casi muy controvertida de no estar en esas finales. Dejó el club que la ganó y ahora va a un club que se supone que es uno de los favoritos, y no llega a las finales.

«Empieza a generar algunas dudas en el plano personal. Digamos que, en el plano espiritual, parece un gato negro en cierto modo. Esa es la mala racha que quiere corregir lo antes posible.

«Siempre es bonito ver a alguien triunfar y alcanzar sus objetivos cuando tiene el potencial. Creo que lo merece. Al margen de que la gente critique su estilo de juego, quiere tenerlo todo.

«Cada situación tiene que girar en torno a él y esa es la prueba de los grandes. Pero a veces, si las cosas no salen, es fácil criticar. Si Cristiano no hubiera transformado todos esos trofeos que tuvo a lo largo de los años, habría estado condenado hace mucho tiempo».