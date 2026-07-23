Kylian Mbappé sigue «entre los posibles ganadores» del Balón de Oro 2026, y la leyenda del Real Madrid Luis Figo opina sobre el debate del premio y los rumores que sitúan a Rodri como futuro «Galáctico»

Mbappé lleva tiempo considerado un futuro Balón de Oro, y sus actuaciones internacionales refuerzan esa idea. En un acto reciente de Betfair, Figo destacó que las hazañas del francés en el Mundial lo consolidan entre los candidatos, pese a que Francia terminó cuarta. Mbappé se llevó la Bota de Oro con 10 goles y ya es el máximo goleador histórico del torneo, con 22 tantos.

«Su gran actuación en el Mundial lo sitúa entre los candidatos», afirmó Figo. «También incluiría a un jugador del PSG que ha vuelto a ganar la Liga de Campeones. Se debe valorar todo el año: el Mundial puede inclinar la balanza, pero los títulos nacionales y la Liga de Campeones también son clave».

Figo añadió: «Destacaría a Vitinha y a [Desire] Doué, que han hecho una gran temporada pese a su Mundial discreto, sobre todo en el caso de Portugal. Los incluiría a todos entre los candidatos».