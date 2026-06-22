Kylian Mbappé señala a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como los dos mejores jugadores del Mundial 2026, y el capitán de Francia habla de la carrera por el récord histórico de goles del torneo

Mbappé fue contundente al hablar de las grandes figuras del fútbol. El capitán de Francia descartó imitar la longevidad de sus ídolos y jugar al más alto nivel hasta los 30 y tantos.

«Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro», afirmó Mbappé, según recoge *Marca*. «Intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. El resto son solo debates de periodistas. Ahora mismo no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak.

«Messi ya mostró lo que sabemos; ese debate no me interesa. Solo quiero traer el trofeo a casa. A los 40 ya me habrán echado, así que vivo el presente y disfruto del Mundial».

Sobre la posibilidad de ser el máximo goleador de la historia del Mundial, añadió: «Es un placer estar ahí, pero lo importante es el partido y clasificarnos. Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre lo hace. Estoy detrás de él y, si marcas, te acercas, pero lo más importante para mí es ganar el Mundial».