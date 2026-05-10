Decisión sorpresiva: el delantero del Real Madrid se queda fuera del Clásico del domingo. Aunque parecía recuperado de su lesión ante el Betis, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en este partido de alta tensión.

Sin Mbappé, Álvaro Arbeloa duda con la alineación. Gonzalo García puede ser titular, aunque también podría optar por Vinicius Jr. y Brahim Díaz en ataque, como contra el Manchester City, priorizando la fluidez.



