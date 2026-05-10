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¡Kylian Mbappé se pierde el Clásico! La superestrella del Real Madrid queda fuera de la convocatoria blanca para enfrentar al Barcelona tras una semana convulsa en el Santiago Bernabéu
Mbappé, baja para el partido en el Camp Nou de Spotify
Decisión sorpresiva: el delantero del Real Madrid se queda fuera del Clásico del domingo. Aunque parecía recuperado de su lesión ante el Betis, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo en este partido de alta tensión.
Sin Mbappé, Álvaro Arbeloa duda con la alineación. Gonzalo García puede ser titular, aunque también podría optar por Vinicius Jr. y Brahim Díaz en ataque, como contra el Manchester City, priorizando la fluidez.
- AFP
Caos y agitación en el Bernabéu
La ausencia de Mbappé se produce en un momento crítico: el vestuario del Real Madrid está dividido. La plantilla sufrió un violento enfrentamiento en el campo de entrenamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni, que acabó con el centrocampista uruguayo hospitalizado. Estas tensiones ensombrecen la preparación de uno de los partidos más importantes del fútbol de clubes.
Además, la afición critica a Mbappé por irse de vacaciones durante su recuperación de una lesión. Una petición en línea para que se marche reunió 70 millones de firmas y presiona a Florentino Pérez para que reconsidere su futuro.
Flick sale en defensa de la superestrella francesa
A pesar del revuelo en torno al francés, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, desmintió que al Madrid le vaya mejor sin él. En la rueda de prensa previa al partido, Flick respondió a la pregunta sobre una posible mayor cohesión del equipo sin su estrella: «¿Que el Real Madrid juega mejor sin Mbappé? Es uno de los mejores jugadores del mundo, por favor».
Pese a sus actuales problemas en Madrid, el técnico alemán lo elogió: «Tiene un talento increíble. Es peligroso siempre y frente a la portería es el mejor del mundo, tanto dentro como fuera del área».
- AFP
El Barcelona, a un paso de hacer historia
El caos en el Real Madrid llega en el mejor momento para el Barcelona. Los azulgranas, con 11 puntos de ventaja, pueden asegurar el título el domingo en el Clásico.
Además, un triunfo azulgrana igualaría el récord madridista de 106 victorias oficiales en el Clásico. Con un gran mosaico previsto en el Spotify Camp Nou y un desfile programado para el lunes, el gigante catalán se prepara para una fiesta a la que el Madrid, sin su mejor jugador y sumido en conflictos internos, parece cada vez menos capaz de colarse.