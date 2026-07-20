Kylian Mbappé, Rodri y el Equipo Ideal del Torneo del Mundial 2026 según GOAL

Tras una final más recordada por la intensidad física de Argentina que por las ocasiones, La Roja ganó su segundo Mundial gracias a un remate de Ferran Torres en la prórroga que dejó a Lionel Messi y su equipo desconsolados.

El torneo también ofreció una lucha histórica por la Bota de Oro, donde Messi rivalizó con los franceses Mbappé y Dembélé, el noruego Haaland y los ingleses Kane y Bellingham. Al final, Mbappé se impuso y, con 27 años, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

No te sorprenderá verle en el equipo ideal de GOAL, pero ¿quiénes le acompañan en nuestro once del Mundial 2026?