AFP
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Kylian Mbappé revela qué es lo que más le ha impresionado de Jose Mourinho en el Real Madrid
Mbappé, impresionado por la inteligencia de Mourinho
Mbappe ha expresado su admiración por el nuevo entrenador Mourinho tras su llegada este verano al club español. El internacional francés de 27 años ha disfrutado de un inicio prolífico bajo las órdenes del técnico portugués, con cuatro goles en cuatro partidos de Liga.
En solo unas semanas trabajando juntos, el exparisino ha quedado impresionado por la mente táctica de su nuevo jefe. Mbappe considera que contar con directrices claras del entrenador ha sido clave en sus sólidas actuaciones sobre el terreno de juego.
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La estrella francesa elogia la clara visión del Special One
Mbappé se apresuró a subrayar lo impresionado que ha quedado con la inteligencia de Mourinho desde que unió fuerzas con él en el Madrid. El delantero explicó que la claridad de pensamiento del entrenador ha aportado un liderazgo esencial a la plantilla.
«¿Qué tipo de entrenador? ¡Muy inteligente! Me impactó la inteligencia del tipo», declaró Mbappé, tal y como recoge MaxiFoot. «Aunque, pensándolo bien, no me sorprende. No te conviertes en Jose Mourinho si no lo eres».
Seguir las instrucciones, clave para un rápido inicio en LaLiga
Las estadísticas de Mbappé en este inicio de temporada reflejan hasta qué punto la asociación ha sido efectiva hasta ahora. Después de marcar cuatro goles en cuatro partidos de Liga, el jugador de 27 años también vio puerta en la victoria por 2-1 del Real Madrid sobre el Inter de Milán en la Champions League.
El internacional francés añadió: «Pero sientes que sabe lo que hace y hacia dónde va. Para los jugadores, es importante tener una dirección a seguir. Con él, tenemos todo para hacer las cosas bien».
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El delantero del Madrid aspira a seguir cosechando éxitos
Por ahora, Mbappe sigue en plena forma mientras continúa cumpliendo las exigencias de su entrenador. La compenetración temprana entre el internacional francés y Mourinho augura buenas perspectivas para el Real Madrid esta temporada. Mbappe volverá a intentar aportar a su equipo cuando se enfrente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en un partido de Liga.
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