Mbappe ha expresado su admiración por el nuevo entrenador Mourinho tras su llegada este verano al club español. El internacional francés de 27 años ha disfrutado de un inicio prolífico bajo las órdenes del técnico portugués, con cuatro goles en cuatro partidos de Liga.

En solo unas semanas trabajando juntos, el exparisino ha quedado impresionado por la mente táctica de su nuevo jefe. Mbappe considera que contar con directrices claras del entrenador ha sido clave en sus sólidas actuaciones sobre el terreno de juego.